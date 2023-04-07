KYK YURTLARI AÇILDI MI SON DAKİKA? 2023 Hangi illerde KYK yurtları açıldı?

KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak sorusu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamalarıyla birlikte sıkça araştırılmaya başlandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları ile ilgili beklenen açıklama Kasapoğlu'ndan geldi.
KYK YURTLARI AÇILDI MI SON DAKİKA?
Eğitime yüz yüze devam etmek isteyen öğrenciler için yurtların yeniden plandığını belirten Bakan Kasapoğlu, "KYK yurtları hem depremzedelerin hem de öğrencilerin hizmetine açılacak." dedi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle, depremzedeler KYK yurtlarına yerleştirilmiş ve bu nedenle de üniversiteler uzaktan eğitim sistemine geçerek, öğrenciler yurtlardan ayrılmıştı.
Geçtiğimiz günlerde YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından yapılan açıklamayla da üniversitelerde yüz yüze eğitim 3 Nisan'da başlamıştı.
KYK YURT ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK Mİ?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, KYK yurt ücretlerinin iade edilip edilmeyeceğiyle ilgili açıklamada bulunmuştu.
Kasapoğlu açıklamasında şunları söylemişti:
"Sevgili gençler, GSB Yurtlarımızda 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin ücretleri iade ediliyor. 20 Şubat itibarıyla yurtta kalan gençlerimiz ücret ödemeye devam edecek olup depremzede öğrencilerimiz ise hiçbir ücret ödemeyecektir."
Buna göre; KYK yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyen öğrencilerin, ücretleri iade edildi.