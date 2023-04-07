2023 Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? 2023 bekçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM PA son dakika duyurular!

Açıklanınca haberimizde yer alacaktır. 18 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında başvuruları alınan 1250 Erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı sonuçları başvuru yapan adaylar tarafından beklenmeye başlandı. Ön başvuru sonuçları ile ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı.