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    • 06.04.2023 08:40
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    • 06.04.2023 08:40
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    Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? EGM POLNET Polis yer değiştirme ve atama sonuç ekranı! Polis tayin sonuçları nasıl öğrenilir?

    Polis tayinleri hakkında sabah saatlerinden itibaren araştırmalar hız kazandı. Her sene Mayıs-Haziran döneminde gerçekleştirilen Emniyet Genel Müdürlüğü tayinleri için sonuç beklentisi başladı. Peki, Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Polis tayin sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? EGM POLNET Polis yer değiştirme ve atama sonuç ekranı! Polis tayin sonuçları nasıl öğrenilir?

    Polis tayinleri arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. EGM tarafından konuyla ilgili açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Polis tayin sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

    POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Her yıl Mayıs-Haziran döneminde gerçekleştirilen Emniyet Genel Müdürlüğü tayinleri için sonuç beklentisi başladı.



    En son 2022 mayıs ayında 2022 yılı genel atama çalışmaları çerçevesinde; başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerindeki toplam 35 bin 874 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri tamamlanmıştı.

    EGM tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

        POLİS TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Emniyet şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek.

        Ataması yapılan personel Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek. 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından yapılacak. Yüksek Değerlendirme Kurulunun çalışmaları ise sonraki haftalarda gündeme gelecek.
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        Haberler Haberler Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? EGM POLNET Polis yer değiştirme ve atama sonuç ekranı! Polis tayin sonuçları nasıl öğrenilir?
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