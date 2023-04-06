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    • Haberler
    • 06.04.2023 08:08
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    • 06.04.2023 08:08
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    dvlottery.state 2023 Green Card sonucunu öğren! Green Card başvuruları açıklandı mı 2023? Başvuru sonucuna nasıl bakılır?

    Her yıl binlerce kişinin başvurduğu Green Card programıyla çekilişi kazananlar ABD'de oturum ve çalışma izni almaya hak kazanıyor. DV programını kazananlar, bilgisayar tarafından rastgele yapılan bir çekiliş neticesinde belirleniyor. Peki, Green Card başvuruları açıklandı mı 2023? Başvuru sonucuna nasıl bakılır? dvlottery.state 2023 Green Card sonucunu öğren!

    takvim.com.tr
    Green Card başvuruları açıklandı mı 2023?

    ABD tarafından Amerikan nüfus ve kültürünü çeşitlendirmek amacıyla her yıl belirli sayıdaki kişilere yeşil kart veriliyor. Bu kapsamda Green Card için başvuru yapmış olanlar sonuçların ne zaman, saat kaçta açıklanacağını merak ediyor. Peki, Green Card başvuruları açıklandı mı 2023? Başvuru sonucuna nasıl bakılır? İşte merak edilenler...

    GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2024 Green Card çekilişi başvuruları sona erdi.

    Buna göre; bu yıl Green Card başvuruları 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında tamamlandı.. Başvuru sonuçları ise 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

    GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

    Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün.

    Çıkan sayfada "uyarı" bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için "onay numarası, soyadı ve doğum tarihi"nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.

        GREEN CARD NASIL ALINIR?

        Günümüzde Amerika'ya gitmek isteyenler için büyük bir öneme sahip olan Green Card almak için belli zamanlarda çekilişler açılıyor. Bu çekilişleri kaçırmadan başvuru yapmak önem taşımaktadır.

        Green Card sahibi olan kişi ABD vatandaşı olmasa dahi ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur. Gren Card'ın sağladığı pek çok avantaj vardır.

        Özellikle Green Card sahibi olan kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocukları da Green Card'ın sağladığı avantajlardan yararlanabilirler.

        Green Card almak için yatırım yapmak, akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin Amerika'da yaşaması ve Amerikan vatandaşı olan birisi ile evlilik yapmak gerekir. Ayrıca çalışma yolu ile sığınma ve mültecilik yolu ile de Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra özel göçmenlik yoluyla da Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra her sene DV Lottery adıyla Green Card çekilişi yapılmaktadır.
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        Haberler Haberler dvlottery.state 2023 Green Card sonucunu öğren! Green Card başvuruları açıklandı mı 2023? Başvuru sonucuna nasıl bakılır?
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