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    • 06.04.2023 09:06
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    • 06.04.2023 09:06
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    ÇAYKUR 1365 işçi alımı kurası ne zaman 2023? ÇAYKUR işçi alımı fabrika listesi açıklandı mı? Mevsimlik işçi alımı sonuçları, isim listesi ne zaman açıklanacak?

    ÇAYKUR işçi alımı hakkında aramalar sabah saaatlerinden itibaren hız kazandı. ÇAYKUR tarafından yapılan açıklamada, toplam 1365 mevsimlik işçi alınacağı aktarıldı. Baivurular ve kuralar hakkında merak edilen hususlar bulunuyor. Peki, ÇAYKUR 1365 işçi alımı kurası ne zaman? ÇAYKUR işçi alımı fabrika listesi açıklandı mı? Mevsimlik işçi alımı sonuçları, isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    ÇAYKUR 1365 işçi alımı kurası ne zaman?

    ÇAYKUR tarafından yapılan açıklamada 1365 mevsimlik işçi alınacağı duyuruldu. Peki, ÇAYKUR 1365 işçi alımı kurası ne zaman? ÇAYKUR işçi alımı fabrika listesi açıklandı mı? Mevsimlik işçi alımı sonuçları, isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

    ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İkizdere ve Çamlıhemşin çay fabrikalarının bu yıl üretime başlayacağı belirtildi.

    Bunlarla fabrika sayılarının 49'a yükseldiği ifade edilen açıklamada, Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki 49 çay fabrikasında istihdam edilmek üzere 1041 beden işçisi, 166 meslek lisesi ve dengi okul mezunu, 85 çay eksperi, 52 engelli geçici işçi, 21 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere toplam 1365 mevsimlik işçi alınacağı aktarıldı.

    BAŞVURU ŞARTLARI

    Başvurular için ikametgah şartı arandığı, işe başlayan mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunduğu belirtilen açıklamada, tüm illere ait noter kurasının 14 Nisan Cuma günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği ifade edildi.

        BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

        İşe girmek isteyen işçi adayları 29.03.23-03.04.2023 tarihleri arası 5 günde İŞKUR il ve ilçe müdürlükleri aracılığıyla veya www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden müracaat edebilecekler.

        İşçi adayları ikamet ettikleri il için bildiren işyerlerinden sadece biri için başvuru yapacaklar.
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        Haberler Haberler ÇAYKUR 1365 işçi alımı kurası ne zaman 2023? ÇAYKUR işçi alımı fabrika listesi açıklandı mı? Mevsimlik işçi alımı sonuçları, isim listesi ne zaman açıklanacak?
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