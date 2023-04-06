AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? AÖF online sınav girişi nasıl yapılır? Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri belli oldu!

AÖF'ten bahar dönemi sınavları hakkında yeni duyuru geldi. Sınav takvimi netleşti. Peki, AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? AÖF online sınav girişi nasıl yapılır? İşte merak edilenler!
AÖF'TEN YENİ SINAV DUYURUSU
Açıköğretim Fakültesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada " 8-9 ve 15-16 Nisan'da çevrim içi yapılacak Bahar Dönemi Ara Sınav giriş bilginize https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi sınav işlemleri menüsünden, sınav uygulaması ile ilgili bilgilere ise https://esinav.anadolu.edu.tr/nasil-kullanilir adresinden ulaşabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.
AÖF SINAVLARI ONLİNE MI 2023 YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi bahar dönemi sınavları yayınlanan takvime göre online olarak gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamada " Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavları Çevrimiçi (Online) olarak, esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden, 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır. " ifadeleri kullanıldı.
AÖF ONLİNE SINAVA GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Anadolu Üniversitesi, AÖF online sınavlara giriş işlemi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler, e-Devlet giriş seçeneği veya Anadolu Üniversitesi hesabı ile sisteme giriş yaparak sınavlarını başlatabilecek.
-Sınav sistemi 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde Türkiye saati ile 00.00 ve 23.30 saatleri arasında aktif olacaktır. Sorumlu olduğunuz her bir ders için hangi gün sınava girebileceğiniz öğrenci sayfanızda (aosogrenci.anadolu.edu.tr) yer alan "Sınav Giriş Bilgisinde" belirtilmiştir. Dersinize burada belirtilen gün dışındaki günlerde giremezsiniz