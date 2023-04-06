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    • Haberler
    • 06.04.2023 11:10
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    • 06.04.2023 11:10
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    AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? AÖF online sınav girişi nasıl yapılır? Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri belli oldu!

    Açıköğretim’de ön lisans ve lisans eğitimi alan öğrenciler sınavlar hakkında araştırmalar da bulundu. Öğrenciler sorumlu oldukları sınavların giriş bilgisini anadolu.edu.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek. Peki, AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? AÖF online sınav girişi nasıl yapılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?

    AÖF'ten bahar dönemi sınavları hakkında yeni duyuru geldi. Sınav takvimi netleşti. Peki, AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? AÖF online sınav girişi nasıl yapılır? İşte merak edilenler!

    AÖF'TEN YENİ SINAV DUYURUSU

    Açıköğretim Fakültesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada " 8-9 ve 15-16 Nisan'da çevrim içi yapılacak Bahar Dönemi Ara Sınav giriş bilginize https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi sınav işlemleri menüsünden, sınav uygulaması ile ilgili bilgilere ise https://esinav.anadolu.edu.tr/nasil-kullanilir adresinden ulaşabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.


    AÖF SINAVLARI ONLİNE MI 2023 YAPILACAK?
    Anadolu Üniversitesi bahar dönemi sınavları yayınlanan takvime göre online olarak gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamada " Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavları Çevrimiçi (Online) olarak, esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden, 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır. " ifadeleri kullanıldı.


    AÖF ONLİNE SINAVA GİRİŞ NASIL YAPILIR?
    Anadolu Üniversitesi, AÖF online sınavlara giriş işlemi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler, e-Devlet giriş seçeneği veya Anadolu Üniversitesi hesabı ile sisteme giriş yaparak sınavlarını başlatabilecek.

    -Sınav sistemi 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde Türkiye saati ile 00.00 ve 23.30 saatleri arasında aktif olacaktır. Sorumlu olduğunuz her bir ders için hangi gün sınava girebileceğiniz öğrenci sayfanızda (aosogrenci.anadolu.edu.tr) yer alan "Sınav Giriş Bilgisinde" belirtilmiştir. Dersinize burada belirtilen gün dışındaki günlerde giremezsiniz


        SINAVINIZ İPTAL EDİLEBİLİR!
        Yayınlanan duyuruya göre "Öğrenci kendisine özel hazırlanmış sınavın gizliliğinden sorumludur. Sınavın geçersiz sayılacağı durumlar şunlardır: sınav sorularını ve cevaplarını başkasına göstermek, başkasıyla paylaşmak, kopyalamak, yayımlamak, başkaları tarafından yapılan bu tür eylemlere iştirak etmek, kendisi yerine başka birini sınava sokmak, soruların çözümünde başkalarından yardım almak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek, sınav sorularının tamamını ya da bir kısmını kopya etmek, fotoğraflarını çekmek, herhangi bir yolla çoğaltmak, paylaşmak ya da dijital ortamlarda yayımlamak, duyurulan ve bildirilen sınav kurallarını ihlal etmek." gibi durumlarda öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak.


        ÖNCEKİ SORUYA GERİ DÖNÜŞ YAPILMAYACAK
        Sınav başladıktan sonra ekranda görünen soruyu cevaplamak istiyorsanız A, B, C, D, E şıklarından birini, boş bırakmak istiyorsanız "Bu soruyu boş bırakmak istiyorum" seçeneğini seçmeniz, daha sonra soru paneli altında yer alan "Soruyu Onayla ve Sonraki Soruya Geç" butonuna basmanız gerekmektedir. Soruyu onaylamadan önce seçenek değişikliği yapabilirsiniz. Soru onayı sonrasında düzeltme veya kontrol için bir önceki soruya dönemezsiniz



        AÖF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
        Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

        TAM EKRAN MODUNDA SINAV GERÇEKLEŞTİRİLECEK

        Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmuştur. Bu yüzden sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüsünüz. Size özel hazırlanmış soruların başkası tarafından görülmesi, kopyalanması, yayımlanması vb. sorumluluğu size aittir. 16-Sınavı başlattığınızda ekranınız "Tam Ekran" moduna geçecektir. Sınav esnasında "Tam Ekran" modundan çıkmanız durumunda sınav oturumunuz sonlandırılacaktır. Sınav Kurallarının ihlal edildiğinin tespit edilmesi durumunda öğrencinin ilgili oturumdaki sınavı, Sınav Komisyonu kararı ile geçersiz sayılır. Sınavı geçersiz sayılan öğrenci sıfır puan almış kabul edilir.
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        Haberler Haberler AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? AÖF online sınav girişi nasıl yapılır? Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri belli oldu!
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