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    • 06.04.2023 08:07
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    • 06.04.2023 08:07
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    Sandık görevlisi başvurusu ne zaman? 2023 YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ne kadar? İşte şartlar ve başvuru ekranı...

    Sandık görevlisi ücreti vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Seçime sayılı günler kala konu hakkında araştırmalar hızlandı. Sandık görevlisi; YSK tarafından seçilen devlet memurları tarafından belirlenen 5 sandık kurulu üyesi ve YSK'ya başvurarak sonuçlanan siyasi parti sandık görevlisidir. Peki, sandık görevlisi başvurusu ne zaman? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Sandık görevlisi başvurusu ne zaman?

    Sandık görevlisi ücreti vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Seçime sayılı günler kala konu hakkında araştırmalar hızlandı. Sandık görevlisi; YSK tarafından seçilen devlet memurları tarafından belirlenen 5 sandık kurulu üyesi ve YSK'ya başvurarak sonuçlanan siyasi parti sandık görevlisidir. Peki, sandık görevlisi başvurusu ne zaman? İşte detaylar...

    SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR, BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

    Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir.

    SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU BAŞLADI MI?

    İlçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre başvuru yapılabilmektedir. Başvurular genellikle seçimden birkaç ay içinde açılır.İki çeşit sandık görevlisinden birincisi sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan YSK tarafından belirlenir. İkincisi ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ya bildirir. Bunun için başvuru formu doldurulmalıdır. İnternet üzerinden başvuru yapılmamaktadır. Sandık görevlisi başvurusu için YSK'ya müracaat etmeniz gerekmektedir.

        2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

        Sandık kurulu üyelerinin ve başkanının ücretleri henüz açıklanmadı.

        2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevli ücretleri; Başkan ve Üyeler 261,00 TL

        Siyasi Parti Temsilcileri 130,00 TL olarak ödenmişti.

        SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

        Sandık görevlisi olmak isteyenlerin başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmeliler. Sandık görevlisi olmak için şu şartlar aranıyor olabilir:

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        18 yaşını doldurmuş olmak,

            Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

            Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.

            Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.

            İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.
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            Haberler Haberler Sandık görevlisi başvurusu ne zaman? 2023 YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ne kadar? İşte şartlar ve başvuru ekranı...
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