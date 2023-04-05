YSK seçmen listesi sorgulama! Seçmen listesine nasıl bakılır? Sandık görevlisi ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına görevli seçilemezler.Sandık görevlisi olmak için gerekli şartlar arasında:Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak yer alıyor.Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak şartlar arasında. Ancak şartları için seçim kurullarının duyuruları takip edilmeli.