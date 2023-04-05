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    • Haberler
    • 05.04.2023 08:02
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    • 05.04.2023 08:02
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    Bursa, Kocaeli, Adana'da iftar ve sahur saat kaçta? 🕌BURSA, KOCAELİ, ADANA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023!

    Ramazan ayı her sene olduğu gibi 2023 senesinde de merakla ve heyecanla beklenmeye başlandı. 81 ilden vatandaşlar kendi şehirlerinde ilk sahuru ve iftarı hangi saatlerde yapacağını merak ederek araştırır oldu. Peki, Bursa, Kocaeli, Adana'da iftar ve sahur saat kaçta? İşte tüm detaylar haberimizde...

    takvim.com.tr
    🕌BURSA, KOCAELİ, ADANA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023!

    Ramazan ayı her sene olduğu gibi 2023 senesinde de merakla ve heyecanla beklenmeye başlandı. 81 ilden vatandaşlar kendi şehirlerinde ilk sahuru ve iftarı hangi saatlerde yapacağını merak ederek araştırır oldu. Peki, Bursa, Kocaeli, Adana'da iftar ve sahur saat kaçta? İşte tüm detaylar haberimizde...

    BURSA KOCAELİ ADANA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023!

    Ramazan imsakiyesine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

    BURSA İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

    KOCAELİ İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

    ADANA İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

    İLK SAHUR NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

    İlk sahura 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. 22 Mart Çarşamba günü de ilk teravih namazı kılınacak.

        RAMAZAN AYINI KARŞILAMAK İÇİN ORUÇ TUTULUR MU?

        ◾ Hz. Peygamberin (SAV) Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu bilinmektedir.

        Abbad Ibnu Hanif anlatiyor: "Said bin Cübeyr'e (RA) Receb ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: "İbn Abbas'ı (RA) dinledim, şöyle demişti: "Resulullah (SAV) Receb ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz, "(Galiba), hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak)'' derdik. (Bazı yıllarda da oyle) yerdi ki biz "(Galiba) hiç tutmayacak'' derdik.''

        (Buhari, Savm 53)

        ◾Ancak Resulullah'ın (SAV) bu uygulamasını, Ramazan'ı karşılama olarak değerlendirmek doğru değildir. Ramazan'ı karşılamak amacıyla oruç tutmanın dinî bir dayanağı yoktur.

        ◾Ramazan ayı girmediği halde, Ramazan'ın gelmiş olabileceği düşüncesiyle ihtiyaten Ramazan'dan bir veya iki gün önce oruç tutmak da mekruhtur. Dinî ıstılahta bu güne "şek günü" denilir.

        ◾ Ramazan'ı karşılama niyeti olmaksızın şek gününde oruç tutulmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber (SAV), "Ramazan'ı bir veya iki gün önce oruçla karşılamayın. Eğer bir kimse âdeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun." (Buhârî, Savm, 14; Müslim, Sıyâm, 21) buyurmuştur.

        ORUÇ TUTMANIN MEKRUH OLDUĞU GÜNLER

        ◾ Oruç tutmak her ne kadar çok faziletli ve sevaplı olsa da bazı durumlarda orucu bozmak vacip, oruç tutmak da mekruh hükmüne geçer.

        ◾ Peygamber Efendimiz (SAV), ashabına nafile oruç tutmalarını tavsiye ettiği gibi oruç tutmanın tenzihen mekruh olduğu günlerden de bahsederdi. Bu günlerde oruç tutmanın mekruh olması bazı durumlar ve sebeplere dayanır:

        Müslümanların sevincine ortak olamadığımız, katılamadığımız yani katılamamamızı sebebiyet verecek durumlarda oruç tutmak mekruhtur. Ayrıca sadece cuma veya cumartesi oruç tutmak ve nevruz gününde oruç tutmak da mekruh olarak bildirilmiştir. (Buhari, Savm, 63; Müslim, Sıyam, 146)
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        Haberler Haberler Bursa, Kocaeli, Adana'da iftar ve sahur saat kaçta? 🕌BURSA, KOCAELİ, ADANA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023!
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