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    • Haberler
    • 04.04.2023 10:16
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    • 04.04.2023 10:16
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    vakifbank.istanbul.edu.tr: Vakıfbank sınav sonucu sorgulama ekranı! Vakıfbank yazılı sınav sonuçları açıklandı mı 2023? Mülakatlar ne zaman yapılacak?

    Vakıfbank sınav sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. 19 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen yazılı sınav sonrası gözler sonuçlara çevrildi. Sınava katılım sağlayan adaylar için sonuç tarihi Vakıfbank tarafından paylaşıldı. Peki, Vakıfbank yazılı sınav sonuçları açıklandı mı 2023? Mülakatlar ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Vakıfbank sınav sonucu sorgulama ekranı!

    19 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen T. Vakıflar Bankası T.A.O müfettiş yardımcısı, BT müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı, uzman yardımcısı ve memur giriş sınavının sonuçları için nisan ayının ilk haftası işaret edilmilşti.

    VAKIFBANK SONUÇ DUYURUSU

    Vakıfbank'tan yapılan açıklamada "Yazılı sınav sonucu başvuru ilanında belirtilen kriterlere göre değerlendirilecek ve mülakata katılmaya hak kazanan adaylar 04.04.2023 tarihinde https://vakifbank.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Yazılı sınav sonucuna itirazlar bu tarihten itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde aynı link üzerinden yapılacaktır.



    Adayların sınav sorularına ve sonuçlarına itirazlarının geçerli olabilmesi her bir soru için sistem üzerinden Sanal Pos ile KDV dâhil 100 (yüz) TL ödemesi ve itirazını geçerli tarihler aralığında yapılması gerekmektedir. Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapatılacaktır.



        Sınav sonucu itirazlarının incelenmesinin ardından olası değişimler ve kesinleşmiş sınav sonucu aynı link üzerinden 07.04.2023 tarihinden adaylara ilan edilecektir. Buna göre mülakata katılmaya hak kazanan adaylar nihai yazılı sınav sonucunun ilanından itibaren Vakıfbank'ın mülakata ilişkin duyurusunu takip etmelidir.

        (Mülakat tarihi, saati, yeri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgelere ilişkin duyuru Vakıfbank tarafından yapılacaktır.)" denildi.

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        Haberler Haberler vakifbank.istanbul.edu.tr: Vakıfbank sınav sonucu sorgulama ekranı! Vakıfbank yazılı sınav sonuçları açıklandı mı 2023? Mülakatlar ne zaman yapılacak?
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