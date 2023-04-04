SAHUR İLE İLGİLİ HADİSLER!

Enes b. Malik'ten (ra) rivayet edildiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"Sahur yemeği yeyin, çünkü sahurda bereket vardır, buyurmuştur." (Müslim)

İbn Abbâs'tan (ra) rivayet edildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur:

"İçecekleri, develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin; iki veya üç nefeste için; içerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin." (Tirmizi)

İbn Ömer'den (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

"Resûlullah'ın iki müezzini vardı: Bilâl ve İbn Ümmü Mektûm. Resûlullah şöyle dedi:

" Bilâl ezanı gece (sahurun bitiminden evvel) okur, İbn Ümmü Mektûm ezan okuyuncaya kadar yiyin, için."

Râvi İbn Ömer dedi ki: Bu ikisinin arasındaki vakit, birinin inip (dua etmesi, diğerinin kaldırılıp gelmesi ve ezan okunan yere) diğerinin çıkması arasında geçen vakitten ibarettir." (Müslim)

Sahabi Ümeyye b. Mahşî (ra) anlatıyor:

"Resulullah (sav) bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu, son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken, "Bismillâhi evvelehû ve ahirehû (başı için de sonu için de bismillâh)" dedi. Bunun üzerine Peygamber güldü ve "Şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O, Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı." buyurdu. (Ebu Davud)