Kahramanmaraş, Ordu, Van'da sahur ve iftar saatleri belli oldu. Diyanet il il imsakiyeleri yayımladı. Kahramanmaraş, Ordu, Van'da ikamet eden vatandaşlar sahur ve iftarını o saatte yapacak. İşte Ramazan İmsakiyesi 2023: Kahramanmaraş, Ordu, Van imsak ve iftar saatleri!
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?
Ramazan ayı 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayıp 20 Nisan 2023 Perşembe günü son bulacak. Kahramanmaraş, Ordu, Van başta olmak üzere 81 ilin Ramazan imsakiyesine bu içeriğimizde yer verdik. İşte il il il imsakiyeler...
KAHRAMANMARAŞ İMSAKİYE 2023
23 Mart Perşembe 05:04 06:25 12:44 16:11 18:53 20:08
24 Mart Cuma 05:03 06:24 12:44 16:11 18:54 20:10
25 Mart Cumartesi 05:01 06:22 12:43 16:12 18:55 20:11
26 Mart Pazar 05:00 06:21 12:43 16:12 18:56 20:12
27 Mart Pazartesi 04:58 06:19 12:43 16:13 18:57 20:13
28 Mart Salı 04:56 06:18 12:43 16:13 18:57 20:14
29 Mart Çarşamba 04:55 06:16 12:42 16:13 18:58 20:15
30 Mart Perşembe 04:53 06:15 12:42 16:14 18:59 20:16
31 Mart Cuma 04:51 06:13 12:42 16:14 19:00 20:17
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1 Nisan Cumartesi 04:50 06:12 12:41 16:14 19:01 20:18
2 Nisan Pazar 04:48 06:10 12:41 16:14 19:02 20:19
3 Nisan Pazartesi 04:46 06:09 12:41 16:15 19:03 20:20
4 Nisan Salı 04:44 06:07 12:40 16:15 19:04 20:21
5 Nisan Çarşamba 04:43 06:06 12:40 16:15 19:05 20:22
6 Nisan Perşembe 04:41 06:04 12:40 16:16 19:06 20:23
7 Nisan Cuma 04:39 06:03 12:40 16:16 19:07 20:24
8 Nisan Cumartesi 04:38 06:01 12:39 16:16 19:07 20:26
9 Nisan Pazar 04:36 06:00 12:39 16:16 19:08 20:27
10 Nisan Pazartesi 04:34 05:58 12:39 16:17 19:09 20:28
11 Nisan Salı 04:32 05:57 12:39 16:17 19:10 20:29
12 Nisan Çarşamba 04:31 05:56 12:38 16:17 19:11 20:30
13 Nisan Perşembe 04:29 05:54 12:38 16:17 19:12 20:31
14 Nisan Cuma 04:27 05:53 12:38 16:17 19:13 20:32
15 Nisan Cumartesi 04:26 05:51 12:38 16:18 19:14 20:34
16 Nisan Pazar 04:24 05:50 12:37 16:18 19:15 20:35
17 Nisan Pazartesi 04:22 05:49 12:37 16:18 19:16 20:36
18 Nisan Salı 04:21 05:47 12:37 16:18 19:16 20:37
19 Nisan Çarşamba 04:19 05:46 12:37 16:18 19:17 20:38
20 Nisan Perşembe 04:17 05:44 12:36 16:19 19:18 20:40