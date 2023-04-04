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    • Haberler
    • 04.04.2023 08:08
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    • 04.04.2023 08:08
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    İstanbul Esenyurt deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? ESENYURT DEPREM RISK HARITASI 2023!

    Büyük İstanbul depremi hakkında bir çok uzman değerlendirmelerde bulunuyor. Prof Dr. Naci Görür, Marmara depremi için 7 ve üzeri beklendiği açıkladı. Peki İstanbul'da deprem riski taşıyan ilçeler nereler? Esenyurt deprem bölgesi mi, fay hattı nereden geçiyor?

    MARMARA FAYI MINIMUM 7,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETECEK!

    Büyük İstanbul depremi hakkında bir çok uzman değerlendirmelerde bulunuyor. Prof Dr. Naci Görür, Marmara depremi için 7 ve üzeri beklendiği açıkladı. Peki İstanbul'da deprem riski taşıyan ilçeler nereler? Esenyurt deprem bölgesi mi, fay hattı nereden geçiyor?

    İSTANBUL'DA DEPREM FAY HATTINA EN YAKIN İLÇELER

    İstanbul deprem haritası içinde fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler şöyle:

    Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar

    ESENYURT DEPREM RİSKİ HARİTASI 2023

    Haritaya göre Esenyurt 2. derece deprem bölgesi. İstanbul deprem risk haritasına bakıldığında depremi en çok hissedecek bölgeler arasında Esenyurt ilçesi bulunuyor.

    İlçenin yakınında yer alan birçok 1. derece bölgeden de etkileneceği için bina sağlamlık testi öncelikli olmak üzere zemin raporu üzerinde de durulması gerekiyor.

        "MARMARA FAYI KIRILDI, KIRILACAK"

        Marmara depreminde İstanbul'un Avrupa Yakası'nın daha çok hasar alacağına dikkat çeken Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara fayı kırıldı, kırılacak. Kırılırsa minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek. Halbuki yapılan çalışmalar gösteriyor ki, bu fayın güneyinde stres birikimi kuzeyinden çok daha fazla. Marmara'nın güney kısmında" ifadelerini kullandı.

        "İKİ FAY ENERJİSİNİN BÜYÜK KISMINI BOŞALTTI"

        Prof. Dr. Naci Görür "Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay var. Biri Kuzey Anadolu fayı, diğeri Doğu Anadolu fayı. Her iki fay enerjisinin büyük bir kısmını boşalttı. Bu demektir önümüzdeki birkaç yüz sene içerisinde Türkiye'de çok büyük bir deprem olmayacak, en azından bu iki fay kuşağı boyunca. Bu bizim için ülkeyi depreme hazırlama açısından bir şans. İrili ufaklı başka yerlerde deprem olabilir, burada da küçük depremler olur ama Türkiye'nin en ağırlıklı fay zonları enerjiyi boşalttı. Bu bir imkan, bunu ilk kez söylüyorum bunu bütün Türkiye duysun" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Haberler İstanbul Esenyurt deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? ESENYURT DEPREM RISK HARITASI 2023!
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