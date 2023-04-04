ADETLİYKEN OKUNABİLECEK DUALAR

Adetliyken dua etmenin hiçbir sakıncası olmadığı gibi Kur'an-ı Kerim'den Fatiha Suresi de dua niyetine okunabilir. Ayrıca Kur'an'daki duaya benzeyen ayetler de dua etmek amacıyla okunabilir.

Adetliyken kandillerde okunabilecek bazı dualar:

"Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et."