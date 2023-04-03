SON DAKİKA: Twitter logosu değişti mi, ne oldu? Köpek ne anlama geliyor? 3 Nisan 2023 Twitter logosu neden Dogecoin oldu?

DOGECOİN NEDİR?

Dogecoin (DOGE), popüler internet trendi "doge"u baz alıyor ve logosunda bir Shiba Inu bulunuyor. Açık kaynaklı dijital para birimi, Portland, Oregon'lu Billy Markus ve Syndney, Avusturalya'lı Jackson Palmer tarafından yaratıldı.

Dogecoin, Aralık 2013'de Litecoin'in çatallanması ile oluştu. Dogecoin'in yaratıcıları, bir köpek meme'ini temel aldığı için Bitcoin'in çekirdek kitlesinin dışındaki kitleye daha çok hitap edeceğini düşündükleri Dogecoin'i eğlenceli, kaygısız bir para birimi olarak planladılar. Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Dogecoin'in favori kripto para birimi olduğuyla alakalı birçok tweet attı.