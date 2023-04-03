Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 03.04.2023 20:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.04.2023 21:07
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Twitter logosu değişti mi, ne oldu? Köpek ne anlama geliyor? 3 Nisan 2023 Twitter logosu neden Dogecoin oldu?

    Son dakika haberine göre Elon Musk, Twitter'ın logosunu Dogecoin ile değiştirdi. Değişimi anlık olarak fark eden milyonlarca Twitter kullanıcısı internet arama motorlarında ''Twitter logosu değişti mi, ne oldu? Köpek ne anlama geliyor? 3 Nisan 2023 Twitter logosu neden Dogecoin oldu?'' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte son dakika gelişmenin ayrıntıları...

    SON DAKİKA: Twitter logosu değişti mi, ne oldu? Köpek ne anlama geliyor? 3 Nisan 2023 Twitter logosu neden Dogecoin oldu?

    Son dakika haberine göre Twitter, logosunu DOGE logosu ile değiştirdi. Peki Köpek ne anlama geliyor? 3 Nisan 2023 Twitter logosu neden Dogecoin oldu?

    TWİTTER LOGOSU DEĞİŞTİ Mİ, NE OLDU?

    Elon Musk Twitter Logosu yerine Dogecoin logosu göstermeye başladı.

    Bu kalıcı bir değişiklik mi yoksa Musk'ın küçük bir şakası mı henüz bilinmiyor.

    3 Nisan 2023 an itibariyle Twitter'a girenler mavi kuş logosu yerine Dogecoin logosu görmeye başladılar.

    Twitter'ı 40 Milyon dolara satın alan Elon Musk'ın neden böyle bir girişimde bulunduğu henüz bilinmiyor.

        DOGECOİN NEDİR?

        Dogecoin (DOGE), popüler internet trendi "doge"u baz alıyor ve logosunda bir Shiba Inu bulunuyor. Açık kaynaklı dijital para birimi, Portland, Oregon'lu Billy Markus ve Syndney, Avusturalya'lı Jackson Palmer tarafından yaratıldı.

        Dogecoin, Aralık 2013'de Litecoin'in çatallanması ile oluştu. Dogecoin'in yaratıcıları, bir köpek meme'ini temel aldığı için Bitcoin'in çekirdek kitlesinin dışındaki kitleye daha çok hitap edeceğini düşündükleri Dogecoin'i eğlenceli, kaygısız bir para birimi olarak planladılar. Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Dogecoin'in favori kripto para birimi olduğuyla alakalı birçok tweet attı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Togg’da ilk anahtar teslim Başkan Erdoğan’a
        Haberler Haberler SON DAKİKA: Twitter logosu değişti mi, ne oldu? Köpek ne anlama geliyor? 3 Nisan 2023 Twitter logosu neden Dogecoin oldu?
            loading
            SON DAKİKA