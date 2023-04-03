Ramazan'da hangi programlar var? Nihat Hatipoğlu ATV saat kaçta ne zaman başlayacak? Nihat Hatipoğlu CANLI İZLE! ATV, Youtube...

ATV RAMAZAN PROGRAMI

ATV'de uzun yıllardır olduğu gibi bu Ramazan ayında da Nihat Hatipoğlu hem iftarda hem de sahurda ekranlarda olacak. 19.50'de başlayan Nihat Hatipoğlu ile İftar programı yaklaşık olarak 1 saat sürecek. Gece saat 02.45'te yine Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı ise yaklaşık iki saat boyunca ATV ekranlarında olacak.