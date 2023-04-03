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    • Haberler
    • 03.04.2023 07:30
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    • 03.04.2023 07:30
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    PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN (SAV) SAHURDA ETTİĞİ DUA

    Peygamber Efendimiz'in (SAV) kaynaklarda sahurda ettiği duaya dair bir bilgi bulunmuyor. Sahurda Resulullah'ın (SAV) yemek duasını okunulabilir.

    PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN (SAV) YEMEK DUASI

    "Yâ Rabb! Sana, pek çok ve riya gibi şeylerden uzak ve yümn ü bereketi bulunan, nezd-i ulûhiyyetinde makbul olup merdûd olmayacak derece-i kemâl-i ihlâs üzere ve hiç bir sûrette kâfi görmiyeceğimiz ve dâima yapmaya devam edeceğimiz ve hiç bir surette bırakmıyacağımız ve kendisinden hiç bir vakit istiğna göstermiyeceğimiz bir hamd ile sana hamdederiz. Sen bizim Rabbimizsin; yani nîmetin her türlüsü ile bizi besleyen, yaşatansın."

    Peygamber Efendimiz (SAV), sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi: "Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzûrundan geri çevrilmeyip kabûl edilen sayısız hamd ile hamd ederiz."

    (Buhârî, Et`ime, 54; Ebû Dâvûd, Et`ime, 52; Tirmizî, Deavât, 55)

    Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurur "Allâh Teâlâ, yemek yedikten veya bir şey içtikten sonra kendisine hamd eden kulundan hoşnut olur."

    (Müslim, Zikir, 89; Tirmizî, Et'ime, 18)

        PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN İFTAR DUASI

        Peygamber Efendimiz (SAV), iftar vakti geldiğinde orucunu, "Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı.

        Bu dua ''Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.'' anlamına gelir.

        Resulullah Efendimiz (SAV) bir hadis-i şerifinde, "Oruç bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapmasın, ahlâksızca konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkışırsa, iki defa, "Ben oruçluyum." desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun (açlıktan dolayı değişen) ağız kokusu Allah nezdinde, misk kokusundan daha hoştur. (Allah, oruçlu için şöyle buyurur): "O, yemesini, içmesini ve cinsel isteklerini benim için terk ediyor. Oruç benim içindir. Onun mükâfatını ben vereceğim. Bir iyiliğe ise on misli ecir vardır."" buyurur. Kulun Allah'ın rızasına ulaştıracak bu manevi halde olması duasının da daha ihlaslı olmasını sağlar. Oruçlu halde dua etmek bu yüzden önemli bir ibadettir.
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        Haberler Haberler Peygamber Efendimizin İFTAR, SAHUR, YEMEK DUASI! Ramazana özel dualar! Peygamber Efendimiz oruçta nasıl dua ederdi?
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