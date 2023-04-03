Ramazan ayı her sene olduğu gibi 2023 senesinde de merakla ve heyecanla beklenmeye başlandı. 81 ilden vatandaşlar kendi şehirlerinde ilk sahuru ve iftarı hangi saatlerde yapacağını merak ederek araştırır oldu. Peki, Bursa, Kocaeli, Adana'da iftar ve sahur saat kaçta? İşte tüm detaylar haberimizde...
BURSA KOCAELİ ADANA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023!
Ramazan imsakiyesine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
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İLK SAHUR NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
İlk sahura 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. 22 Mart Çarşamba günü de ilk teravih namazı kılınacak.