7'li koalisyonun 'Saadet'i bozulacak: 'Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden Mehmet Bingöl'den Başkan Erdoğan'a destek

Hep beraber, Hakkın ülkemizde hakim olması için bir mücadele bayrağı açtı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan. Biz de Hakk'ın hakim olması için elimizden geldiği kadar mücadele ettik. Bir dönem geldi, ayrılıklar oldu. 2004 yılında kenara çekildim, izledim. Şunu gördüm ki, ülkemizin üzerinde çok büyük oyunlar var. Siyonizmin oyunlarını hepimiz biliyoruz.