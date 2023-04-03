61 gün oruç tutmayı gerektiren haller Diyanet! 1 gün oruç tutmamak 61 gün olur mu? 61 gün kefaret orucu Kur'an'da var mı?

Ramazan ayında olduğumuz şu günlerde oruç tutan milyonlarca kişi kafalarına takılan sorulara internet arama motorlarında yanıt arıyor. Son günlerde sıklıkla '1 gün oruç tutmamak 61 gün olur mu? 61 gün kefaret orucu Kur'an'da var mı?' soruları araştırılıyor. İşte Diyanet 61 gün oruç tutmayı gerektiren haller ve diğer detaylar...
1 GÜN ORUÇ TUTMAMAK 61 GÜN OLUR MU?
Orucu kasten bozmanın hükmü nedir sorusuna Diyanet'in yanıtı şöyle; Orucu kasten, yani mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, Ramazan'ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir (Buhârî, Savm, 30; Hibe 20; Nafakât, 13; Keffârâtü'l-eymân, 2-4; Müslim, Sıyâm, 81). Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 261-262).
ORUÇ TUTMAMAYI MÜBAH KILAN MAZERETLER NELERDİR?
İslam dini, ilke olarak, kişileri güçleri nispetinde sorumlu tutmuş, güçlerini aşan veya sıkıntıya yol açan durumlarda kolaylaştırıcı hükümler getirmiştir. Bu genel ilke uyarınca farz olan Ramazan orucu ibadetini belli şartlara bağlı olarak erteleme veya fidyesini verme konusunda bazı ruhsatlar getirilmiştir. Kur'an-ı Kerimde şöyle buyrulmuştur:
"Ey inananlar! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, Allah'a karşı gelmekten sakınasınız diye, size de sayılı günlerde farz kılındı. İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde tutar. Oruca dayanamayanlar, bir düşkünü doyuracak kadar fidye verir. Kim gönülden iyilik yaparsa, o iyilik kendisinedir. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha iyidir. " (Bakara, 2/183-184)
İslam âlimleri bu ayet-i kerime ve ilgili hadislere dayanarak Ramazan orucunu tutmamayı mübah kılan mazeretleri şöylece sıralamışlardır: