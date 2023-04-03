Nisan ara attili için geri sayım başlarken, gözler tatil süresinin ne kadar olacağıyla ilgili yapılan duyurulara çevrildi. Peki, 20 Nisan Perşembe okullar tatil mi 2023? 20-21-22-23 Nisan'da okul var mı, bayram tatili kaç gün sürecek 2023? 9 gün olur mu? İşte detaylar...
ARA TATİL NE ZAMAN 2023 NİSAN?
Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre bu yıl okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan'da uygulanacak ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.
AA'da yer verilen habere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi, 17-20 Nisan olarak planlanan ikinci ara tatilin iptal edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.
Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.
Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak.