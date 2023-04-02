YÖKDİL sınavı için geri sayım başladı. Yabancı dil sınav puanı almak için YÖKDİL sınavına girecek olan adaylar, yaklaşan sınav öncesinde sınav tarihi hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 2023 YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler!
ÖSYM tarafından yayımlanan bilgiler sonrasında YÖKDİL sınavının ne zaman yapılacağı ve saat kaçta başlayacağı belli oldu.
2023 YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
YÖKDİL sınavı 26 Mart tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.