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    MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta 2023? MSÜ kadın-erkek taban puanları kaç 2023? MSÜ sınavına girerken gerekli belgeler neler?

    MSÜ sınavına sayılı günler kala sınava katılacak öğrenciler, 'MSÜ sınavı ne zaman' sorusuna yanıt arıyor. Askeri okulda okuyacak öğrencilerin belirleneceği MSÜ sınavının tarihi ÖSYM tarafından değiştirilmişti. İşte, 2023 MSÜ sınavı ne zaman sorusunun yanıtı!

    takvim.com.tr
    MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta 2023?

    MSÜ sınavına sayılı günler kala sınava katılacak öğrenciler, 'MSÜ sınavı ne zaman' sorusuna yanıt arıyor. Askeri okulda okuyacak öğrencilerin belirleneceği MSÜ sınavının tarihi ÖSYM tarafından değiştirilmişti. İşte, 2023 MSÜ sınavı ne zaman sorusunun yanıtı!

    2023 MSÜ NE ZAMAN?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, MSÜ sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu.



    Buna göre; Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak.

        MSÜ SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?

        2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Mart 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

        MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN
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        Haberler Haberler MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta 2023? MSÜ kadın-erkek taban puanları kaç 2023? MSÜ sınavına girerken gerekli belgeler neler?
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