Yeniden inşa ve ihyada sıra Gaziantep'te! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temeller atılıyor

Erdoğan, Örenli Mahallesi'ndeki temel atma bağlantısında, "Bay Kemal sağda solda diyor ki 'Bir yıl içinde diyor bunlar yapılır mı?' Ya bay bay Kemal, biz 1 milyonun üzerinde konut yaptık, haberin yok. Bu yaptığımız konutlardan eğer arzu edersen bir tane de sana verebiliriz." diyerek muhalefetin eleştirilerine cevap vermişti.