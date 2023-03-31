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    • Haberler
    • 31.03.2023 09:30
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    • 31.03.2023 09:51
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    Yeniden inşa ve ihyada sıra Gaziantep'te! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temeller atılıyor

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremin neden olduğu yıkımın ardından, yaraları sarmak adına seferber olan hükümet yeni konut projelerini hayata geçiriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hatay'da mayıs ayı içerisinde merkezde 60 bin konutumuzun ihalesini yapacağız. Nisan'da ihalesi yapılacak konut sayısı 319 bin olacak." açıklamasında bulundu.Bugün de Gaziantep ve Kilis'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 7 bin 736 konut ve köy evinin temelleri atılıyor.

    AJANSLAR
    Yeniden inşa ve ihyada sıra Gaziantep’te!

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Gaziantep ve Kilis'te afet konutları yükseliyor. Yarın saat 16:30'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gaziantep ve Kilis'te 7 bin 736 konut ve köy evinin temelleri atılıyor.

    Çevre, Şehriclik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Şehirlerimizi ayağa kaldırmak için gayretle, azimle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın, Gaziantep'te 7.087 konut ve köy evi, Kilis'te 649 konut ve köy evinin temelini atacağız" ifadelerini kullandı.

    "KONUT SAYISI 319 BİN OLACAK"
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından 8 ilde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

    Bakan Kurum Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:
    "8 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumda. Diğer illerimizde de sona yaklaştık. İçerisinde 894 bin bağımsız bölümden oluşan 312 bin binanın acil yıkılacak ağır hasarlı yıkık veya orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık.

        Depremden etkilenen 11 ilde, gerek köylerimiz gerek il ve ilçe merkezlerimizde 67 bin konutun ve köy evinin yapım sürecini başlattık.

        Hatay'da mayıs ayı içerisinde merkezde 60 bin konutumuzun ihalesini yapacağız.

        Nisan'da ihalesi yapılacak konut sayısı 319 bin olacak."

            ADIYAMAN'DA 27 BİN 949 KONUT
            Son olarak Adıyaman'da, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, 4 bin 431'i Adıyaman'da olmak üzere 27 bin 949 kalıcı deprem konutunun daha temeli atılmıştı.

            Erdoğan, Örenli Mahallesi'ndeki temel atma bağlantısında, "Bay Kemal sağda solda diyor ki 'Bir yıl içinde diyor bunlar yapılır mı?' Ya bay bay Kemal, biz 1 milyonun üzerinde konut yaptık, haberin yok. Bu yaptığımız konutlardan eğer arzu edersen bir tane de sana verebiliriz." diyerek muhalefetin eleştirilerine cevap vermişti.

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            Haberler Haberler Yeniden inşa ve ihyada sıra Gaziantep'te! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temeller atılıyor
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