Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 31.03.2023 08:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.03.2023 08:03
    ABONE OL

    İlk iftar ve sahur saat kaçta? İzmir, Muğla, Aydın İFTAR ve SAHUR saatleri ne zaman? İzmir, Muğla, Aydın İL İL İMSAK VAKİTLERİ 2023!

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan Ramazan İmsakiyesi ile il il sahur ve iftar vakitleri belli oldu. 23 Mart Perşembe günü başlayacak olan Ramazan ayında 29 gün boyunca oruçlar tutulacak. Vatandaşlar yaşadıkları şehirlerin Ramazan İmsakiyesini merak ediyor. İşte İzmir, Muğla, Aydın başta olmak üzere il il imsakiye 2023 ve sahur-iftar vakitleri...

    takvim.com.tr
    İzmir, Muğla, Aydın ilk il imsak vakitleri 2023!

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan Ramazan İmsakiyesi ile il il sahur ve iftar vakitleri belli oldu. 23 Mart Perşembe günü başlayacak olan Ramazan ayında 29 gün boyunca oruçlar tutulacak. Vatandaşlar yaşadıkları şehirlerin Ramazan İmsakiyesini merak ediyor. İşte İzmir, Muğla, Aydın başta olmak üzere il il imsakiye 2023 ve sahur-iftar vakitleri...

    MUĞLA İMSAKİYE 2023

    Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
    20.03.2023 05:43 07:05 13:20 16:45 19:25 20:42
    21.03.2023 05:42 07:04 13:20 16:45 19:26 20:43
    22.03.2023 05:40 07:02 13:20 16:46 19:27 20:44
    23.03.2023 05:39 07:00 13:18 16:45 19:27 20:42
    24.03.2023 05:38 06:58 13:18 16:46 19:28 20:43
    25.03.2023 05:36 06:57 13:18 16:46 19:29 20:44
    26.03.2023 05:34 06:55 13:17 16:47 19:30 20:45
    27.03.2023 05:33 06:54 13:17 16:47 19:31 20:46
    28.03.2023 05:31 06:52 13:17 16:47 19:32 20:47
    29.03.2023 05:29 06:51 13:17 16:47 19:33 20:48
    30.03.2023 05:28 06:49 13:16 16:48 19:33 20:49
    31.03.2023 05:26 06:48 13:16 16:48 19:34 20:51
    01.04.2023 05:24 06:46 13:16 16:48 19:35 20:52
    02.04.2023 05:23 06:45 13:15 16:49 19:36 20:53
    03.04.2023 05:21 06:43 13:15 16:49 19:37 20:54
    04.04.2023 05:19 06:42 13:15 16:49 19:38 20:55
    05.04.2023 05:18 06:40 13:15 16:49 19:39 20:56
    06.04.2023 05:16 06:39 13:14 16:50 19:40 20:57
    07.04.2023 05:14 06:37 13:14 16:50 19:41 20:58
    08.04.2023 05:13 06:36 13:14 16:50 19:41 20:59
    09.04.2023 05:11 06:34 13:13 16:50 19:42 21:00
    10.04.2023 05:09 06:33 13:13 16:51 19:43 21:01
    11.04.2023 05:08 06:32 13:13 16:51 19:44 21:02
    12.04.2023 05:06 06:30 13:13 16:51 19:45 21:04
    13.04.2023 05:04 06:29 13:12 16:51 19:46 21:05
    14.04.2023 05:03 06:27 13:12 16:52 19:47 21:06
    15.04.2023 05:01 06:26 13:12 16:52 19:48 21:07
    16.04.2023 04:59 06:25 13:12 16:52 19:49 21:08
    17.04.2023 04:58 06:23 13:11 16:52 19:49 21:09
    18.04.2023 04:56 06:22 13:11 16:52 19:50 21:11
    19.04.2023 04:54 06:21 13:11 16:52 19:51 21:12

    AYDIN İMSAKİYE 2023

    Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
    20.03.2023 05:45 07:06 13:21 16:46 19:27 20:42
    21.03.2023 05:44 07:05 13:21 16:47 19:27 20:43
    22.03.2023 05:42 07:03 13:21 16:47 19:28 20:44
    23.03.2023 05:40 07:02 13:20 16:47 19:29 20:45
    24.03.2023 05:39 07:00 13:20 16:48 19:30 20:46
    25.03.2023 05:37 06:59 13:20 16:48 19:31 20:47
    26.03.2023 05:35 06:57 13:20 16:49 19:32 20:48
    27.03.2023 05:34 06:55 13:19 16:49 19:33 20:49
    28.03.2023 05:32 06:54 13:19 16:49 19:34 20:50
    29.03.2023 05:30 06:52 13:19 16:50 19:35 20:52
    30.03.2023 05:29 06:51 13:18 16:50 19:36 20:53
    31.03.2023 05:27 06:49 13:18 16:50 19:37 20:54
    01.04.2023 05:25 06:48 13:18 16:51 19:38 20:55
    02.04.2023 05:24 06:46 13:17 16:51 19:39 20:56
    03.04.2023 05:22 06:45 13:17 16:51 19:39 20:57
    04.04.2023 05:20 06:43 13:17 16:51 19:40 20:58
    05.04.2023 05:18 06:42 13:17 16:52 19:41 20:59
    06.04.2023 05:17 06:40 13:16 16:52 19:42 21:00
    07.04.2023 05:15 06:39 13:16 16:52 19:43 21:01
    08.04.2023 05:13 06:37 13:16 16:53 19:44 21:03
    09.04.2023 05:12 06:36 13:15 16:53 19:45 21:04
    10.04.2023 05:10 06:35 13:15 16:53 19:46 21:05
    11.04.2023 05:08 06:33 13:15 16:53 19:47 21:06
    12.04.2023 05:06 06:32 13:15 16:54 19:48 21:07
    13.04.2023 05:05 06:30 13:14 16:54 19:49 21:08
    14.04.2023 05:03 06:29 13:14 16:54 19:50 21:10
    15.04.2023 05:01 06:27 13:14 16:54 19:50 21:11
    16.04.2023 05:00 06:26 13:14 16:54 19:51 21:12
    17.04.2023 04:58 06:25 13:13 16:55 19:52 21:13
    18.04.2023 04:56 06:23 13:13 16:55 19:53 21:14
    19.04.2023 04:54 06:22 13:13 16:55 19:54 21:16

        İZMİR İMSAKİYE 2023

        Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
        20.03.2023 05:47 07:09 13:24 16:49 19:29 20:46
        21.03.2023 05:46 07:07 13:24 16:49 19:30 20:47
        22.03.2023 05:44 07:06 13:24 16:50 19:31 20:48
        23.03.2023 05:42 07:04 13:23 16:50 19:32 20:49
        24.03.2023 05:41 07:03 13:23 16:50 19:33 20:50
        25.03.2023 05:39 07:01 13:23 16:51 19:34 20:51
        26.03.2023 05:37 07:00 13:22 16:51 19:35 20:52
        27.03.2023 05:36 06:58 13:22 16:52 19:36 20:53
        28.03.2023 05:34 06:57 13:22 16:52 19:37 20:54
        29.03.2023 05:32 06:55 13:21 16:52 19:38 20:55
        30.03.2023 05:30 06:53 13:21 16:53 19:39 20:56
        31.03.2023 05:29 06:52 13:21 16:53 19:40 20:58
        01.04.2023 05:27 06:50 13:21 16:53 19:41 20:59
        02.04.2023 05:25 06:49 13:20 16:54 19:42 21:00
        03.04.2023 05:24 06:47 13:20 16:54 19:43 21:01
        04.04.2023 05:22 06:46 13:20 16:54 19:44 21:02
        05.04.2023 05:20 06:44 13:19 16:55 19:44 21:03
        06.04.2023 05:18 06:43 13:19 16:55 19:45 21:04
        07.04.2023 05:17 06:41 13:19 16:55 19:46 21:05
        08.04.2023 05:15 06:40 13:19 16:56 19:47 21:07
        09.04.2023 05:13 06:38 13:18 16:56 19:48 21:08
        10.04.2023 05:11 06:37 13:18 16:56 19:49 21:09
        11.04.2023 05:10 06:35 13:18 16:56 19:50 21:10
        12.04.2023 05:08 06:34 13:17 16:57 19:51 21:11
        13.04.2023 05:06 06:32 13:17 16:57 19:52 21:13
        14.04.2023 05:04 06:31 13:17 16:57 19:53 21:14
        15.04.2023 05:03 06:29 13:17 16:57 19:54 21:15
        16.04.2023 05:01 06:28 13:16 16:58 19:55 21:16
        17.04.2023 04:59 06:27 13:16 16:58 19:56 21:18
        18.04.2023 04:57 06:25 13:16 16:58 19:57 21:19
        19.04.2023 04:56 06:24 13:16 16:58 19:58 21:20

        RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor ve 20 Nisan 2023 Perşembe günü sona eriyor.

        RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        20 Nisan Perşembe Arife günü

        21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 1. Gün

        22 Nisan Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Gün

        23 Nisan Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün

            2023 RAMAZAN'DA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?

            2023 yılında Ramazan Ayı 29 gün sürecek. Hicri Takvim'de aylar zaman zaman 29 zaman 30 gün süremektedir. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün olur. Bu yıl da yani 2023'te Ramazan Ayı 29 gün sürecektir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Karadeniz gazı nisanda sisteme veriliyor
            Haberler Haberler İlk iftar ve sahur saat kaçta? İzmir, Muğla, Aydın İFTAR ve SAHUR saatleri ne zaman? İzmir, Muğla, Aydın İL İL İMSAK VAKİTLERİ 2023!
                loading
                SON DAKİKA