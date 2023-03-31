AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise sınavları online mı? MEB AÖL SINAV TAKVİMİ 2023!

Gündemde binlerce kişi 'AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?' Sorusuna yanıt arıyor. Lise eğitimini açık öğretimden okuyan ve AÖL 2.dönem sınavlarına katılacak olanlar için tüm bilgileri derledik.
AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
MEB tarafından Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihleri paylaşılmadı.
Ancak geçtiğimiz sene 2. dönem sınavları 1-10 Mart tarihleri arasında online olarak düzenlenmişti. Öte yanan 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketi sebebi ile 2022-2023 yılı AÖL 2. dönem kayıt yenileme sürecş 3 Nisan'a kadar uzatıldı.