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    • Haberler
    • 31.03.2023 12:57
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    • 31.03.2023 12:57
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    AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise sınavları online mı? MEB AÖL SINAV TAKVİMİ 2023!

    Açık lise sınavları hakkında aramalar hız kazandı. Geçtiğimiz sene 2. dönem sınavları 1-10 Mart tarihleri arasında online olarak düzenlenmişti. Bu sene AÖL 2. dönem sınavları için MEB tarafından gelecek duyuru bekleniyor. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise sınavları online mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

    Gündemde binlerce kişi 'AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?' Sorusuna yanıt arıyor. Lise eğitimini açık öğretimden okuyan ve AÖL 2.dönem sınavlarına katılacak olanlar için tüm bilgileri derledik.

    AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

    MEB tarafından Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihleri paylaşılmadı.

    Ancak geçtiğimiz sene 2. dönem sınavları 1-10 Mart tarihleri arasında online olarak düzenlenmişti. Öte yanan 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketi sebebi ile 2022-2023 yılı AÖL 2. dönem kayıt yenileme sürecş 3 Nisan'a kadar uzatıldı.

        Böylece 2. dönem sınavlarının da Nisan ayın ortasında yapılması bekleniyor.

        AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?

        Açık lise 1. dönem sınavları online gerçekleşmişti. İkinci dönem sınav tarihleri ve uygulanma şeklinde dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Fakat online yapılması beklenenler arasında.
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        Haberler Haberler AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise sınavları online mı? MEB AÖL SINAV TAKVİMİ 2023!
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