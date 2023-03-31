2023 bekçi alımı sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. İstanbul'da 740, İzmir'de 100, Tekirdağ'da 55 şeklinde devam eden kontenjan sayısı iller bazında açıklanmış olup başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar bekçi alımı sonuçlarını öğrenmek istiyor. Peki, 2023 bekçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Bekçi alımı başvuru sonuçları nereden öğrenilir? İşte detaylar...
2023/ 1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI KONTENJANI S.N. İL PLANLANAN KONTENJAN SAYISI İSTANBUL 740
İZMİR 100
TEKİRDAĞ 55
MUĞLA 50
VAN 40
DİYARBAKIR 25
GAZİANTEP 15
EDİRNE 15
ISPARTA 15
TUNCELİ 15
IĞDIR 15
YALOVA 15
ARDAHAN 15
MARDİN 15
SİİRT 10
HAKKARİ 10
ŞIRNAK 10
AĞRI 10
ÇANKIRI 10
ÇANAKKALE 10
NEVŞEHİR 10
AKSARAY 10
YOZGAT 10
BİTLİS 10
ERZİNCAN 10
KİLİS 10
BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Bekçi alımı sonuçları henüz açıklanmadı.