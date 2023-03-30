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    • Haberler
    • 30.03.2023 16:48
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    • 30.03.2023 17:41
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    YURTLAR AÇILACAK MI SON DAKİKA? KYK yurtları Nisan'da açılacak mı? Yurtlar boşaltılacak mı? YÖK 81 ilde...

    Son dakika 81 ilde yüzbinlerce üniversite öğrencisini ilgilendiriyor. YÖK Başkanı Erol Özvar üniversitelerin açılacağı tarihi duyurdu. Buna göre isteyen öğrenciler 3 Nisan'da okullarına dönecek. Gözler bu kez KYK yurtlarına çevrildi. Peki Yurtlar ne zaman açılacak? KYK yurtları Nisan'da açılacak mı? Yurtlar boşaltılacak mı?

    YURTLAR AÇILACAK MI SON DAKİKA?

    Yurtlar açılacak mı, ne zaman sorusu Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın son dakika açıklamaları sonrası gündemde öğrenciler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin 3 Nisan'da başlamasına karar verldi. Peki KYK yurtları da Nisan'da açılacak mı?

    YURTLAR AÇILACAK MI?

    Son dakika... Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar üniversitelerin 3 Nisan'da açılacağını ve isteyenlerin okula gidebileceğini, devam şartının ise aranmayacağını açıkladı.

    Ancak KYK yurtları ile ilgili bir son dakika açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin bir açıklama geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir.

    YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    ''Üniversitelerimizin yurtlarını depremin hemen sonrasında vatandaşlarımıza tahsis ettik. Yurtlarımız, depremin ilk etkilerini ortadan kaldırmada önemli işlevler görmüştür.

    Yükseköğretim Kurulumuz bu zor dönemde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam etmektedir. Depremde 1589 öğrenciyi kaybettik. Deprem bölgesinde bulunan üniversitelerinde görev yapan idari personel sayısı ise 30 bin civarındadır. Depremde 148 akademik ve idari personelimiz de hayatını yitirmiştir. Vefat eden öğrencilerimize ve personellerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

    YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR

    YÖK olarak devletin diğer kurumlarıyla birlikte depremin etkilerini azaltmak için bir takım tedbirler aldık. YÖK olarak 30 Mart 2023 itibarıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin aldığımız yeni kararları paylaşacağız.

    Alınan kararlar;

    3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere;

    1) Hali hazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilmesine,

    2) Yüksek öğretim kurumlarının bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin kararları ilgili kurullarında alarak, gerekli düzenlemeleri yapmalarına,

    3) Yürürlükte olan yüksek öğretim kurumlarında uzaktan öğretime ilişkin usul ve esasların 6. maddesinde yer verilen bir yarı yılda derslerin AKST kredilerine göre en fazla yüzde otuzunun uzaktan öğretim yılıyla verilebilecek kısıtlamanın uygulanmamasına,

        4) Özel öğrenci olarak başka bir yüksek öğretim kurumunda eğitime devam etmekte olan öğrencilerin, bu eğitimi aynı şekilde sürdürebilmelerine,

        5) Nisan ayına ertelenmiş olan derslere ait uygulamaların üniversitelerin ilgili kurullarının alacağı kararlar ile ödev, proje vb. şekilde veya bahar dönemi içinde, yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze yapılabilmesine,

        6) Bahar dönemindeki ara sınavların özel öğrencilik hakkı verilen uygulamalı eğitimi içeren projeler hariç, şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılmasına,

        7) Yapılacak değerlendirilmelerde açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler çevrimiçi kısa sınavlar projeler, öğrenme yönetim sistemi kullanım analitikleri vb. uygulamaların kullanılabilmesine,

        8) Yarı yıl sonu tek ders, tez izleme ve yeterlilik sınavı gibi sınavların ise ne zaman ve nasıl yapılacağını yüksek öğretim kurumlarının yani üniversitelerimizin yetkili kurulları tarafından belirlenmesine karar verilmiştir.
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        Haberler Haberler YURTLAR AÇILACAK MI SON DAKİKA? KYK yurtları Nisan'da açılacak mı? Yurtlar boşaltılacak mı? YÖK 81 ilde...
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