YÖKDİL/1 konu dağılımı nasıl, puan hesaplama nasıl yapılacak? YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta 2023? ÖSYM sınav takvimi 2023!

YÖKDİL sınavı için geri sayım başladı. Yabancı dil sınav puanı almak için YÖKDİL sınavına girecek olan adaylar, yaklaşan sınav öncesinde sınav tarihi hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 2023 YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler!