Ramazan imsakiyesi hakkında aramalar hız kazandı. Tüm illerden vatandaşlar, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte iftar ve sahur saatlerini araştırıyor. Bu mübarek ayda oruç tutarak ibadetlerini yerine getirecekler imsakiye saatlerini merak ediyor. Peki, Şanlıurfa, Mersin, Manisa iftar ve sahur saat kaçta? İşte detaylar!
ŞANLIURFA MERSİN MANİSA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023!
Ramazan imsakiyesine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
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RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri'nin yayınladığı imsakiye 2023 takvimine göre Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor. 22 Mart Çarşamba gününü Perşembe'ye bağlayan gece ilk sahura kalkılarak oruç ibadeti yerine getirilecek.