Ramazanda eşini öpmek orucu bozar mı? Nihat Hatipoğlu açıkladı! Ramazanda karı,koca birbirini öpebilir mi? Eğer eşler...

SARILMAK ORUCU BOZAR MI?

Konuyla ilgili Diyanet tarafından yapılan bir açıklama bulunuyor. Diyanet'in açıklaması ise şu şekilde;

"Kişinin hanımını öpmek, elle tutmak, okşamak gibi durumları orucu bozmaz. Bu durumda meni gelmedikçe oruç bozulmaz. Nefsine güvenemeyen kimsenin hanımını öpüp okşaması da mekruhtur. Zira meni gelerek orucun bozulma ihtimali vardır."