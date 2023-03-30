Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir? Diyanet'e göre niyet etmeden oruç tutulur mu? Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?

Mübarek 11 ayın sultanı Ramazan ayı idrak edilirken Müslüman alemi merakla bazı soruların yanıtlarını araştırıyor. Milyonlarca Müslüman alemi orucunun bozulmaması için merak ettikleri pek çok bilgiye ulaşmak istiyor. Peki, Niyet etmeden oruç tutulur mu? Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir? Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? İşte merak edilenler!
ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı, "Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?" sorusuna şu sözlerle açıklık getirdi: Niyet etmek orucun şartlarındandır.
NİYET ETMEDEN ORUÇ TUTULUR MU?
Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).