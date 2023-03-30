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    • 30.03.2023 07:03
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    • 30.03.2023 07:03
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    MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav yerleri AÇIKLANDI MI 2023? MSÜ sınavına nerede gireceğim 2023?

    MSÜ için geri sayım devam ederken sınava kısa bir süre kala adaylar, sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağına dair aramalar yapıyor. Konu hakkında duyurular sıkı takibe alındı. Peki, MSÜ sınav yerleri AÇIKLANDI MI 2023? MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ sınavına nerede gireceğim 2023? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    MSÜ sınav yerleri açıklandı!

    MSÜ sınav yerleri hakkında aramalar hız kazandı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava katılacaklar giriş yerlerini öğrenmek istiyor. İşte MSÜ sınav giriş sorgulama ekranı!

    MSÜ SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA 2023

    2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM Yönetim Kurulunun kararıyla, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde 2023-MSÜ sınavı, deprem bölgesi olması nedeniyle yapılmayacak.

    -Sınav merkezi Malatya olan adaylar Elazığ ilinde,
    -Sınav merkezi Adıyaman olan adaylar Şanlıurfa ilinde,
    -Sınav merkezi Hatay ve Hatay-İskenderun olan adaylar Adana ilinde,
    -Sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep ilinde sınava alınacaklar.

        GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2 Nisan'da düzenlenecek 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) giriş belgeleri erişime açıldı.

        ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023-MSÜ'ye katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

        MSÜ SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Adaylar, Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılmaktadır.

        Adayların, Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurması zorunludur. Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. Adaylar belge üzerindeki fotoğrafının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç belgede herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır, aksi takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

        Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
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