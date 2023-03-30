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    • 30.03.2023 07:21
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    • 30.03.2023 15:48
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    MGK bugün toplandı: Seçim güvenliği, Ege ve Doğu Akdeniz, barış diplomasisi...

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıda terörle mücadele operasyonları ve seçim güvenliğinin yanı sıra bölgesel konular ele alınacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    MGK bugün toplandı

    Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Yılın ikinci MGK toplantısının gündeminde birçok başlık var.

    Önemli konuların başında seçim güvenliği geliyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin tedbirlerin görüşülmesi bekleniyor.

    TERÖRLE MÜCADELE MASADA
    Kurul'da ele alınacak bir diğer önemli başlık ise terörle mücadele. Yurt içi ve yurt dışında devam eden operasyonlardaki son durum masaya yatırılacak, atılması muhtemel adımlar görüşülecek.

    Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alınması muhtemel başlıklar arasında yer alıyor.

    EGE VE DOĞU AKDENİZ'DE PROVOKASYONLAR
    MGK'nın, Yunanistan'ın yürüttüğü silahlanma faaliyetleri ile Ege'deki provokasyonları ele alması bekleniyor.

    Bu kapsamda Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler masada olacak.

        Türkiye ile KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların da görüşülmesi öngörülüyor.

        BARIŞ DİPLOMASİSİ GÖRÜŞÜLECEK
        Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar ve kalıcı ateşkes konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

        Değerlendirmeler ve alınan kararlar yazılı açıklamayla kamuoyuna duyurulacak.
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