Yapılan açıklamada "Bölgemizin 28 Mart 2023 Salı günü balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor" denilen açıklamada, "Hava sıcaklıklarının 5-10 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Soğuk havayla birlikte yağışların; Salı günü İstanbul ve bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

''Yağışların; Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şekline olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri bölgemizde zirai don olayı bekleniyor. Rüzgârın, Salı ve Çarşamba günleri kuzeyli yönlerden olmak üzere kuvvetli, Salı günü yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Soğuk hava, yer yer etkili yağışlar ile kuvvetli rüzgâr ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, zirai don, buzlanma ve sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı, meteorolojik rapor ve uyarılar dikkatle takip edilmelidir.''