FAY HATTI SORGULAMA EKRANI || turkiye.gov.tr e-Devlet DEPREM RİSKİ sorgulama ekranı! Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Deprem risk haritası...

Deprem riski sorgulama ekranı için araştırmalar hızlandı. 6 Şubat Pazartesi meydana gelen 7.7 ve 7.6 iki şiddetli Kahramanmaraş depremi sonrası gündeme geldi. Deprem Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Adıyaman'da da etkili olunca, bilanço da o kadar ağır oldu. Deprem görüntüleri paniğe neden olurken vatandaşlar "evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Türkiye deprem riski ve fay hattı haritası...
EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?
Aşağıdaki adrese tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konuma ulabilirsiniz. Ekranın yan tarafından Faylar sekmesini ve Depremler sekmesinden ise Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay hattın geçtiğini görebileceksiniz.
FAY HATTI SORGULAMA EKRANI
Yaşadığınız bölgenin deprem riskini ve fay hatlarını sorgulamak için E-Devlet sistemine giriş yaparak Deprem Haritası Sorgulama sayfasından aktif fay hatlarını görüntüleyebilirsiniz. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden fay hatlarını görüntülemek mümkün.