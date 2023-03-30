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    • Haberler
    • 30.03.2023 11:08
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    • 30.03.2023 11:08
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    Perde beton yöntemi kalkan gibi koruyor! Depremde en alt kat mı, en üst kat mı güvenli? Perde beton nedir, sağlam mı?

    Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de, binaların depreme dayanıklı olması büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, yeni yapılarda kullanılan perde beton yöntemi depreme karşı binayı etkili bir şekilde koruyor. Peki, perde beton nedir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Depremde en alt kat mı, en üst kat mı güvenli?

    Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de, binaların depreme dayanıklı olması büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, yeni yapılarda kullanılan perde beton yöntemi depreme karşı binayı etkili bir şekilde koruyor. Peki, perde beton nedir? İşte detaylar...

    PERDE BETON NEDİR?

    Perde betonlar; sismik kuvvetlere ve güçlü yanal rüzgârlara maruz kalma ihtimali olan yüksek katlı yapılar için kritik bir yapı malzemesi. Perde betonlar, deprem anında tüm enerji ve yükü taşıyarak, depremin şiddetine göre hasar görmeden veya az bir hasarla depremden çıkmanızı sağlayabiliyor.

    Perde betonun avantajları;

    - Yatay salınımı azaltır,

    - Kolay uygulanabilir,

    - Maliyet uygundur,

    - Deprem hasarını en aza indirir,

    - Kısa sürede inşa edilebilir.

        DEPREMDE EN GÜVENLİ KAT HANGİ KAT?

        Depremde en alt katta oturmak belki de sadece deprem anında çabucak dışarıya çıkmanız açısından mantıklıdır.
        Bir evi taşıyan binanın temeli ve kolonlardır. Bu sebeple temelin iyi mühendisler tarafından inşa edilmesi oldukça önemlidir. Ayrıca sağlam olması da önemlidir. Binanın temeli ile ilgili fikir sahibi olmak için en alt kata yani zemin katına göz atılmalıdır. Zemin katın her yerinin duvar olması önemlidir. Duvarların yıkılıp, bölünerek kullanılmamalıdır.

        Özellikle son dönemde yapılan bazı projelerde kullanılan perde beton ve kolon sistemleri yeni mühendislik anlayışına göre deprem gibi önemli bir afette dayanıklılığı artırmaktadır. Eski konutlarda genelde bulunmadığı bilinmektedir ancak yeni yapılan konutlarda mutlaka perde betonların bulunup bulunmadığı öğrenilmelidir.

        Hangi katta olursanız olun sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durunuz. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek veya uzanarak kendinize hayat üçgeni oluşturun.

        Deprem anlarında en üst katta oturuyorsanız binayı terk etmeye çalışmayın. Çünkü deprem sırasında hem merdivenler hem de asansör sizin için çok daha büyük tehlikedir. Üst katlar alt katlara oranla daha çok sallanır. Paniklemeyin ve sakin olun. Kendinizi asla pencere ve balkonlardan atmayın.
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