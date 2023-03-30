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    • Haberler
    • 30.03.2023 08:01
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    • 30.03.2023 08:01
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    Gusül abdesti almadan oruç tutulur mu? Cenabetken oruç kabul olur mu? Cünüp iken oruç tutulur mu? Diyanet açıkladı!

    Cünüp iken oruç tutulur mu sorusu araştırılmaya başlandı. Abdest almadan kuran okunmamalı, namaz kılınmamalı. Peki Gusül abdesti almadan oruç tutulur mu? Cenabetken oruç kabul olur mu?

    ORUÇLU IKEN IHTILAM OLMANIN VEYA CÜNÜP OLARAK SABAHLAMANIN HÜKMÜ NEDIR?

    Cünüp iken oruç tutulur mu sorusu araştırılmaya başlandı. Abdest almadan kuran okunmamalı, namaz kılınmamalı. Peki Gusül abdesti almadan oruç tutulur mu? Cenabetken oruç kabul olur mu?

    CÜNÜP İKEN ORUÇ TUTULUR MU?

    Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu 'Cenabetken oruç tutulur mu, kabul olur mu?' sorusuna şöyle yanıt verdi:

    ''Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 372).''

    ORUÇLU İKEN İHTİLAM OLMANIN VEYA CÜNÜP OLARAK SABAHLAMANIN HÜKMÜ NEDIR?

    Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmaz, gusletmeyi geciktirerek cünüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220). Ancak guslü sabah namazı vaktinin çıkmasına kadar ertelemek günahtır. Çünkü bu durumda namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 372). Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazanda imsaktan sonra sabah namazı vakti içinde yıkandıkları bilinmektedir (Buhârî, Savm, 25).

        ABDEST ALMAK ORUCU BOZAR MI?

        Vatandaşlar namaz kılmak veya Kur'an okumak amacıyla gün içerisinde abdest almak ihtiyacı hissedebiliyorlar. Oruçluyken abdest alındığında abdestin orucu bozup bozmayacağı ise kafalarda soru işareti yaratıyor. Diyanet'in bu konuyla ilgili bilgilendirmesi ise şu şekilde;

        "Orucun bozulması konusunda hata; abdest sırasında ağzını çalkalarken isteği dışında boğazına su kaçması örneğinde olduğu gibi, orucu bozan fiilin orucu bozma kastına dayalı olmayarak meydana gelmesidir. Orucu bozan fiilin hataen yapılması orucu bozar ve yalnızca kazayı gerektirir.

        Hataen boğaza su kaçması, oruçlu bulunulduğu hatırda değilken meydana gelirse, unutarak yapılmış hükmünü alır ve oruç bozulmaz (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 222). Bir sahabî Resûlullah'a (s.a.s.), "Ey Allah'ın Resulü! Oruçlu iken unutarak yiyip içtim. Orucum bozuldu mu?" diye sormuş. Resûlullah (s.a.s.) da, "(Hayır bozulmadı) Allah seni yedirip içirdi." (Ebû Dâvûd, Savm 39) cevabını vermiştir.

        Şafii mezhebine göre ise; abdest veya gusül alırken ağız ve buruna az miktarda alınan su, elde olmayarak boğazdan inerse oruç bozulmaz. Ancak serinlemek veya suyla oynamak ya da abdest ve gusülde gereğinden fazla abartılı bir şekilde ağza ve buruna su almak gibi meşru olmayan bir sebeple su boğazdan aşağı inerse oruç bozulur. Çünkü bu durumda oruçlu kişi kendisine emredilmeyen bir işi yapmıştır (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 629-630)."
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        Haberler Haberler Gusül abdesti almadan oruç tutulur mu? Cenabetken oruç kabul olur mu? Cünüp iken oruç tutulur mu? Diyanet açıkladı!
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