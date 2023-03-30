Son dakika haberine göre İstanbul, Düzce, Ankara'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünün Bolu Merkez olduğunu duyurdu. Bu noktada Kandilli - AFAD son depremler listesi sıkça araştırılmaya başlandı. Sosyal medyada da depremi hisseden vatandaşlar tarafından paylaşımlar yapılmaya başlandı. Peki az önce kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte son dakika gelişmenin detayları...
SON DAKİKA!
Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 9.12 olarak kaydederken korkutan deprem, İstanbul'da da hissedildi. Bolu ve Düzce'de yaşayan vatandaşlar depremle ilgili korkularını sosyal medyadan dile getirdi.
SON DAKİKA: DEPREM UZMANI ERSOY'DAN İLK YORUM! 'BU BÖLGEDE...'
Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Bolu'da gerçekleşen depremle ilgili sıcağı sıcağına şu ifadeleri kullandı: 'Gelecekte bu bölgede yeni depremler beklenebilir. 4.8 şiddetindeki deprem Düzce'nin doğu ucunda olduğu için bunu izlememiz gerekiyor. Bolu tarafına da bir gerilim taşınmıştı. İzlenmesi gereken bir deprem olarak değerlendiriyoruz.'
AFAD Başkanı "Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.
⛔DEPREM Mİ OLDU?
AFAD son depremler ve Kandilli son depremler listesine göre deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu sorularına cevap bulabilirsiniz. Aşağıdaki son dakika deprem listesi aracılığıyla son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz.