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    • Haberler
    • 30.03.2023 10:44
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    • 30.03.2023 11:31
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    Amerikalı da gördü: Kılıçdaroğlu desteğe muhtaç! Eli güçlenen Muharrem İnce rest çekti: Sokağa kim çıkamayacak?

    7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, destek için kapısını çaldığı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tarafından, "Hoş geldiniz, güle güle" denilerek eli boş gönderildi. Adaylık başvurusu yaptığı günden bu yana hakaret içeren saldırılara maruz kalan İnce, Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından katıldığı bir programda "Sokağa çıkamayacak kadar büyük bir riski size aldıran motivasyonunuz ne?" sorusuna "Peki ben yüzde 25 alırsam kim sokağa çıkamaz? Altı Parti hepsi toplayıp 30 alırsa ben de 25 alırsam sokağa kim çıkamaz ben de bunu soruyorum" diye cevap verdi. ABD merkezli Al-Monitor, tarafından yapılan analizde İnce'nin aldığı oyların çoğunun muhalefet tabanından geldiği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun, kazanma şansını artırmak için İnce'nin desteğine ihtiyaç duyduğuna dikkat çekildi.

    takvim.com.tr
    Amerikalı da gördü: Kılıçdaroğlu desteğe muhtaç!

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Beni sattı" dediği eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu dün parti genel merkezinden kibarca sepetledikten sonra katıldığı ilk programda arkasından ağır sözlerle topa tuttu.

    6'lı koalisyon ve destekçilerinin "Sokağa çıkamaz" dedikleri Muharrem İnce açtı ağzını yumdu gözünü.

    "BUNLARDAN BİR ŞEY OLMAZ"
    Günlerdir beklenen Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi dün Memleket Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

    Öğle saatlerinde ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüşen Kılıçdaroğlu sonrasında Memleket Partisi'ne geçti.

    Kısa süre önce Altılı Masa ve Kılıçdaroğlu hakkında, "Danışmanlarından hepsi FETÖ'cü çıktı. Anayasanın ilk 4 maddesini tartışacak. Türklüğü tartışacak. 6'lı Masa seçim kazanamaz, kazansa da ömrü olmaz. 6 aylık ömürleri olur. Buradan bir şey olmaz" diyen İnce, eski genel başkanını genel merkez girişinde karşıladı.

    KILIÇDAROĞLU LEHİNE ÇEKİLMEDİ
    1 saatlik görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan İnce, "İttifaklar olmalıdır siyasette. Fakat bu ittifaklar menfaat değil ilke ittifakları olmalıdır" diyerek müzakerelere yeşil ışık yaktı.

        Bir gazetecinin, "Adaylıktan çekilecek misiniz?" sorusuna ise İnce'nin cevabı, "Hayır öyle bir şey demedim" oldu.

        KILIÇDAROĞLU'NU KİBARCA SEPETLEDİ
        İnce parti merkezinde ağırladığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzüne "Hoş geldiniz, güle güle" dedi. Daha sonra "intikam almadım" dese de bu çıkış çok konuşuldu.

        GEL BAKALIM MUHARREM'İN İNTİKAMI
        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisini ziyaret eden Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ayrılırken söylediği, "Hoş geldiniz, güle güle" ifadesine açıklık getirdi.

            İnce, "Art niyetle yapılmış bir şey değildi. 'Gel bakalım Muharrem'in intikamını almak gibi bir derdim olmadı" dedi.

            İTTİFAK YOK
            Partisinin genel merkezinde Kılıçdaroğlu'nu ağırladıktan dakikalar sonra canlı yayına konuk olan İnce, görüşmenin içeriğine ilişkin önemli mesajlar verdi.

            Kılıçdaroğlu'nun kendisine ittifak teklif edip etmediği sorulan İnce, "Hayır öyle bir konuşma olmadı. Öyle bir teklif gelmedi. Tek bir kelime dahi konuşulmadı" ifadesini kullandı.

                "MUHALEFET KANALLARINDA CEVAP HAKKIM YOK"
                Altılı Masa'ya yönelik geçmişte yönelttiği eleştirileri tekrarlayan İnce, "10 benzemezi masanın üstüne oturtmayalım. Sonra yürümez işler. Ben uyarmaya çalışıyorum. Bunların hepsini Kılıçdaroğlu'na söyledim. Muhalefetin kanallarında bana saldırmak serbest. Ama benim cevap hakkım yok. Muhalefetin kanallarında her türlü yalan, iftira, hakaret var. Ben de cevap hakkımı kullanayım, başka bir şey istemiyorum. Bazı kanallarda ben yasaklıyım" şeklinde konuştu.

                "O ZAMAN KİM SOKAĞA ÇIKAMAYACAK?"
                Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iddialı olduğunu belirten İnce, kendisi hakkında "Seçimden sonra sokağa çıkamaz" ifadelerini kullananlara da seslenerek, "6 parti, trilyonlarca lira hazine parası, 2 büyükşehir belediyesi... Hepsi toplamda yüzde 30 olursa, ben de yüzde 25 alırsam o zaman sokağa kim çıkamayacak? Tüm anketler elimde, hepsini biliyorum. Ne yaptığımı biliyorum" dedi.

                AMERİKALI DA ANLADI
                ABD merkezli Al-Monitor, "Kemal Kılıçdaroğlu kazanabilir mi?" başlıklı haberinde, İnce ile görüşen Kılıçdaroğlu'nun, kazanma şansını artırma peşinde olduğunu yazdı.

                    HDP VE İNCE AYRINTISI
                    HDP'nin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına üstü kapalı destek verdiği ancak bu hamlenin, 6'lı masanın milliyetçi destekçilerini "yabancılaştırma" riskini taşıdığı belirtildi ve şöyle denildi:

                    Milliyetçi eğilimleriyle tanınan İnce'nin ittifaka dahil olması bu tür riskleri savuşturabilir. Kamuoyu yoklamaları, (Cumhurbaşkanı) Erdoğan ve iktidardaki AK Parti'nin çok fazla ağırlığı olduğunu gösteriyor.

                    "OYLARININ ÇOĞU MUHALEFET TABANINDAN"
                    CHP Lideri'ni kapıda karşılayan Muharrem İnce, ortak basın toplantısının ardından Kılıçdaroğlu'nu "Hoş geldiniz, güle güle" ifadeleriyle uğurlarken, bu tavır siyasetin gündemine oturdu.

                    Öte yandan, anketlere göre İnce'nin aldığı oyların çoğunun muhalefet tabanından geldiği hatırlatıldı.
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                        Amerikalı da gördü: Kılıçdaroğlu desteğe muhtaç!
                        Haberler Haberler Amerikalı da gördü: Kılıçdaroğlu desteğe muhtaç! Eli güçlenen Muharrem İnce rest çekti: Sokağa kim çıkamayacak?
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