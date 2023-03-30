Amerikalı da gördü: Kılıçdaroğlu desteğe muhtaç! Eli güçlenen Muharrem İnce rest çekti: Sokağa kim çıkamayacak?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Beni sattı" dediği eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu dün parti genel merkezinden kibarca sepetledikten sonra katıldığı ilk programda arkasından ağır sözlerle topa tuttu.
6'lı koalisyon ve destekçilerinin "Sokağa çıkamaz" dedikleri Muharrem İnce açtı ağzını yumdu gözünü.
"BUNLARDAN BİR ŞEY OLMAZ"
Günlerdir beklenen Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi dün Memleket Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşti.
Öğle saatlerinde ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüşen Kılıçdaroğlu sonrasında Memleket Partisi'ne geçti.
Kısa süre önce Altılı Masa ve Kılıçdaroğlu hakkında, "Danışmanlarından hepsi FETÖ'cü çıktı. Anayasanın ilk 4 maddesini tartışacak. Türklüğü tartışacak. 6'lı Masa seçim kazanamaz, kazansa da ömrü olmaz. 6 aylık ömürleri olur. Buradan bir şey olmaz" diyen İnce, eski genel başkanını genel merkez girişinde karşıladı.
KILIÇDAROĞLU LEHİNE ÇEKİLMEDİ
1 saatlik görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan İnce, "İttifaklar olmalıdır siyasette. Fakat bu ittifaklar menfaat değil ilke ittifakları olmalıdır" diyerek müzakerelere yeşil ışık yaktı.