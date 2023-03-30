Amerikalı da gördü: Kılıçdaroğlu desteğe muhtaç! Eli güçlenen Muharrem İnce rest çekti: Sokağa kim çıkamayacak?

"MUHALEFET KANALLARINDA CEVAP HAKKIM YOK"

Altılı Masa'ya yönelik geçmişte yönelttiği eleştirileri tekrarlayan İnce, "10 benzemezi masanın üstüne oturtmayalım. Sonra yürümez işler. Ben uyarmaya çalışıyorum. Bunların hepsini Kılıçdaroğlu'na söyledim. Muhalefetin kanallarında bana saldırmak serbest. Ama benim cevap hakkım yok. Muhalefetin kanallarında her türlü yalan, iftira, hakaret var. Ben de cevap hakkımı kullanayım, başka bir şey istemiyorum. Bazı kanallarda ben yasaklıyım" şeklinde konuştu.