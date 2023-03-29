Meteoroloji 29-30-31 Mart 2023 İstanbul hava durumu! ❄İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? İstanbul Valiliği uyardı! Bu gece...

Havaların aniden ısınıp aniden soğuması sık sık güncel hava durumu raporunu gündeme getiriyor. Vatandaşlar sıklıkla internet arama motorlarında 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Özellikle İstanbullular megakentte kar yağacak mı merak ediyor. İstanbul Valiliği'nden uyarı geldi. Peki ❄İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? İşte Meteoroloji 29-30-31 Mart 2023 İstanbul hava durumu!
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Kocaeli'de kent merkezinde dün akşam saatlerinde aralıklarla yağmur etkili oldu, şehrin yüksek kesimlerinde ise kar yağdı. 1800 rakımlı Kartepe ilçesi, beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki verilere göre Kartepe Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 18 santim olarak ölçüldü.
Karla kaplanan yollarda olumsuzluk yaşanmaması için belediye ekipleri, kar küreme araçlarıyla çalışma yaptı.
Gözler bu kez megakent İstanbul'a çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği, kentte yağış ve fırtına beklendiğini belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu.
Yapılan açıklamada "Bölgemizin 28 Mart 2023 Salı günü balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor" denilen açıklamada, "Hava sıcaklıklarının 5-10 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Soğuk havayla birlikte yağışların; Salı günü İstanbul ve bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamanın devamında şöyle denildi:
''Yağışların; Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şekline olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri bölgemizde zirai don olayı bekleniyor. Rüzgârın, Salı ve Çarşamba günleri kuzeyli yönlerden olmak üzere kuvvetli, Salı günü yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Soğuk hava, yer yer etkili yağışlar ile kuvvetli rüzgâr ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, zirai don, buzlanma ve sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı, meteorolojik rapor ve uyarılar dikkatle takip edilmelidir.''