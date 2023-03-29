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    • Haberler
    • 29.03.2023 08:09
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    • 29.03.2023 08:09
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    Yüzüklerin Efendisi hangi tarihte, nerede yayınlanacak? Yüzüklerin efendisi ne zaman yayınlanacak? Efsane geri dönüyor!

    Efsane seri Yüzüklerin Efendisi'nden hayranlarına müjdeli haber geldi! J.R.R. Tolkien'in kaleme aldığı Yüzüklerin Efendisi serisinin yeni filmleri geliyor. Filmin yapım şirketi Warner Bros., New Line Cinema ile anlaştığını ve yeni Yüzüklerin Efendisi filmleri çekmeyi planladığını duyurdu. Peki, Yüzüklerin Efendisi ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar..

    takvim.com.tr
    Yüzüklerin efendisi ne zaman yayınlanacak!

    Efsane seri Yüzüklerin Efendisi'nden hayranlarına müjdeli haber geldi! J.R.R. Tolkien'in kaleme aldığı Yüzüklerin Efendisi serisinin yeni filmleri geliyor. Filmin yapım şirketi Warner Bros., New Line Cinema ile anlaştığını ve yeni Yüzüklerin Efendisi filmleri çekmeyi planladığını duyurdu. Peki, Yüzüklerin Efendisi ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar..

    YÜZÜKLERİN EFENDİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Yüzüklerin Efendisi evreninde geçen ve Amazon Prime'da yayınlanan The Lord Of The Rings: The Rings Of Power dizisi, Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi'nden binlerce yıl öncesini konu ediniyordu. Dizinin ikinci sezon çekimleri sürerken Orta Dünya'nın yeniden beyazperdeye taşınacak olması heyecan yarattı.

    Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav, Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit serisinin yönetmeni Peter Jackson'ın arkasında bulunan New Line Cinema'nın yeni filmlerin de yapımını üstleneceğini duyurdu.

        Yeni filmlerin hangi konuları ele alacağı veya filmlerde kimlerin rol alacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

        7 OSCAR ÖDÜLÜ KAZANDI

        Yönetmen koltuğunda Peter Jackson'ın oturduğu Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin başrollerinde Elijah Wood, Viggo Mortenson, Ian McKellan, Cate Blanchett ve Orlanda Bloom gibi isimler yer aldı. Oscar Ödülleri'nde toplamda 30 adaylığa layık görülen üçleme, 7 Oscar ödülü kazandı.

        Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin ardından beyazperdeye uyarlanan Hobbit serisi ise eleştirmenlerden ve hayranlardan karışık tepkiler aldı.
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        Emlak Konut
        Haberler Haberler Yüzüklerin Efendisi hangi tarihte, nerede yayınlanacak? Yüzüklerin efendisi ne zaman yayınlanacak? Efsane geri dönüyor!
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