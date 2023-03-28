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    • Haberler
    • 28.03.2023 14:15
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    • 28.03.2023 14:15
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    YARIN ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 29 Mart 2023 Çarşamba Ankara'da kar tatili olacak mı? MEB- Valilik son dakika açıklamalar!

    Ankara'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava dalgası etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yarın kar yağışı olacak. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili için MEB ve Valilik'ten açıklama var mı? İşte öğrencilerin merak ettiği sorunun yanıtı!

    takvim.com.tr
    YARIN ANKARA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Yurdu saran soğuk hava dalgası etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Ankara'da kar yağışı etkisini sürdürecek. Kar yağışı nedeniyle, Ankara'da ikamet eden öğrenciler ile aileleri 'kar tatili olacak mı' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili için MEB ve Valilik'ten açıklama var mı? İşte detaylar...

    ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Henüz 29 Mart için tatil kararı açıklanmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...

    SICAKLIKLAR DÜŞECEK!

    Çarşamba ve Perşembe günleri ise hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Ayın son haftasında yağışlı havanın yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların da hissedilir derecede azalması tahmin ediliyor.

        KAR GERİ GELİYOR!

        Çarşamba gününden itibaren sıcaklığın eksilere düşmesi beklenen iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

        Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de yağışların aralıklarla kar şeklinde olması bekleniyor.

        3 BÜYÜK KENTTE HAVA DURUMU

        Üç büyük kentte de hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta hissedilir derecede azalması bekleniyor. İstanbul ve İzmir'de yağışların yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

        ANKARA'YA KAR GELİYOR!

        Başkent Ankara'da ise hava sıcaklığının eksi 4'e kadar düşmesi bekleniyor. Kentte çarşamba günü kar yağışı etkili olacak.
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        Haberler Haberler YARIN ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 29 Mart 2023 Çarşamba Ankara'da kar tatili olacak mı? MEB- Valilik son dakika açıklamalar!
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