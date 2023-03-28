YARIN ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 29 Mart 2023 Çarşamba Ankara'da kar tatili olacak mı? MEB- Valilik son dakika açıklamalar!

Yurdu saran soğuk hava dalgası etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Ankara'da kar yağışı etkisini sürdürecek. Kar yağışı nedeniyle, Ankara'da ikamet eden öğrenciler ile aileleri 'kar tatili olacak mı' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili için MEB ve Valilik'ten açıklama var mı? İşte detaylar...