13- Bir üst ebeveyne (dede, babaanne, vb.) ait konutta ikamet eden afetzedelere barınma desteği ödemesi yapılmakta mıdır?

İkamet edilen konut bir üst ebeveyne (dede, babaanne vb.) ait ise, afetzede barınma desteği açısından kiracı gibi kabul edilip, konut yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı ise 24.000 TL barınma, 15.000 TL taşınma desteği yardımı ödemesi yapılacak.

14- Hisseli konutlar için barınma desteği yardımı yapılmakta mıdır?

Hisseli konut sahiplerinden hasar gören konutta sadece ikamet eden kişiye konutun hasar durumuna göre barınma desteği yapılacak. Eğer hisse sahiplerinin hepsi hasar gören evde oturuyor ise konutun hasar durumuna göre belirlenen barınma desteği miktarı en çok hisse sahibine, hisseler eşitse ilk başvuruyu yapan kişiye ödenecek. Ayrıca, hisse sahipleri kendi aralarında seçecekleri bir kişiye muvafakat vermek şartıyla bütün ödemenin sadece o kişiye yapılmasını da sağlayabilecek.

15- Hasarlı konutta ikamet eden eşlerden hangisine barınma desteği ödemesi yapılmaktadır?

Barınma desteği ödemesi konutun tapuda kayıtlı olduğu kişi adına yapılacak.