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    • Haberler
    • 28.03.2023 13:06
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    • 28.03.2023 13:06
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    PYBS bursu YATTI MI 2023? Mart ayı PYBS bursluluk parası ne zaman yatacak? e-Okul İL İL İOKBS parası sorgulama ekranı 2023!

    Gündemde en çok araştırılan konular arasında bursluluk sınavı yer alıyor. 2023 Mart ayı PYBS bursunun yatmasını bekleyenler 'PYBS yattı mı?' sorusunun cevabını merak ediyor. PYBS, Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Peki, Bursluluk parası yattı mı? PYBS (İOKBS) paraları ne zaman yatacak? 2023 İOKBS burs ücreti kaç TL oldu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    PYBS bursu YATTI MI 2023?

    Gündemde en çok araştırılan konular arasında bursluluk sınavı yer alıyor. 2023 Mart ayı PYBS bursunun yatmasını bekleyenler 'PYBS yattı mı?' sorusunun cevabını merak ediyor. PYBS, Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Peki, Bursluluk parası yattı mı? PYBS (İOKBS) paraları ne zaman yatacak? 2023 İOKBS burs ücreti kaç TL oldu? İşte detaylar...

    MART AYI BURSLULUK PARASI YATTI MI?

    Henüz ödemeler hakkında açıklama gelmedi. Detaylar eklendiğinde haberimizde yer alacaktır...

    BURSLULUK ÖDEME SORGULAMA EKRANI

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin devamsızlık, not, karne ve birçok bilgisine erişim sağlandığı e-Okul ekranından burs durumu sorgulanabiliyor. T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresiyle sisteme giriş yapan öğrenciler, ardından doğum tarihi, doğum yılı, eğitim alınan şube, öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe gibi soruları yanıtlayarak güvenlik aşamasını geçebilir.

    Ardından sol bölümde bulunan menü yardımıyla öğrenciler, burs bilgilerini ve ödeme olup olmadığını kontrol edebilirler.

    BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak olan 2023 sınav takvimi, bursluluk sınavına girecek öğrenciler tarafından sorgulanıyor. MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 sınav takviminde İOKBS sınav tarihine yer verildi.

        Ancak bursluluk sınavları her yıl benzer tarihlerde organize ediliyor. Geride bıraktığımız 2022 yılında sınavlar 4 Eylül tarihinde yapılmıştı.

        Buna göre; 2023 bursluluk sınavlarının 3 Eylül'de yapılması bekleniyor.

        2023 BURSLULUK ÜCRETLERİ AÇIKLANDI MI?

        Bursluluk ücreti her yıl Temmuz ve Ocak aylarında yeniden belirlenir. 2022 yılında burs ücreti aylık 663 TL olarak hesaplara yatırıldı.

        2023 yılının bursluluk ücreti henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl burs ücretlerine %30 oranında zam yapılmıştı. Bu yılda benzer oranda zam yapılması durumunda burs ücreti 861 TL'ye yükselecek.

        Öğrencilere burs ödemeleri 12 ay üzerinden yapılmaktadır. Burs ödeme tarihleri illere göre değişkenlik gösterir.
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        Haberler Haberler PYBS bursu YATTI MI 2023? Mart ayı PYBS bursluluk parası ne zaman yatacak? e-Okul İL İL İOKBS parası sorgulama ekranı 2023!
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