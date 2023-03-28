Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan Ramazan İmsakiyesi ile il il sahur ve iftar vakitleri belli oldu. 23 Mart Perşembe günü başlayacak olan Ramazan ayında 29 gün boyunca oruçlar tutulacak. Vatandaşlar yaşadıkları şehirlerin Ramazan İmsakiyesini merak ediyor. İşte İzmir, Muğla, Aydın başta olmak üzere il il imsakiye 2023 ve sahur-iftar vakitleri...