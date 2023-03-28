MERAL AKŞENER NE DEDİ?

Son dakika haberleri: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin ek binasındaki toplantıda, Saadet Partisi ev sahipliğinde altılı masanın cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü dünkü toplantısıyla ilgili GİK üyelerini bilgilendirdi ve değerlendirmelerini aldı.

Bu arada Akşener ek binaya gelişinde Başkanlık Divanı üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı.

Gelen son dakika bilgisine göre; İYİ Parti GİK Toplantısı sona erdi. Akşener toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

"İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Bu bizim temel ilkemizdir.

Bu doğrultuda siyasetimizin merkezinde milletimizi alıp memleketimizi il il, ilçe ilçe, karış karış gezdik.

"ŞAHSİ HIRSLAR TÜRKİYE'YE TERCİH EDİLMİŞTİR"

Dün 5 siyasi parti ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını söylediler. Biz masaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini beyan ettik.

Ancak önerimiz kabul görmedi. Anladık ki şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Biz İYİ Parti'yi bunun için kurmadık. Üzülerek söyleyerek geldiğimiz noktada Altılı Masa millet iradesini yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Bir noter masasına dönüşmüştür.

Bu masa artık potansiyel adayların tartışabildiği ortak akıl platformu olmaktan çıktı. Ne bir kumar masasında ne bir noter masasında olmayacağız.