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    • Haberler
    • 28.03.2023 08:09
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    • 28.03.2023 08:09
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    DOĞU ANADOLU FAY HATTI HARİTASI Adana fay hattı kırıldı mı? 2023 Naci Görür'den kritik Adana depremi uyarısı...

    Adana depremi son dakika vatandaşlar tarafından sık sık aratılıyor. Adana fay haritası Kahraanmaraş'ta meydana gelen ve Adana'nın da aralarında bulunduğu 11 ilde yıkıma neden oldu. Deprem sonrası tedirginliğin hakim olduğu Adana dün de Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.İşte detaylar.

    takvim.com.tr
    Adana fay hattı kırıldı mı?

    Doğu Anadolu fayı hangi illerden geçiyor soruları yanıt arıyor. 11 ilde etkili olan Kahramanmaraş depremi de bu fay zonu üzerinde gerçekleşti. Artçılar devam ederken çevre illerde de risk durumları araştırılmaya başladı. Doğu Anadolu fay hattı kırıldı mı, enerjisini boşalttı mı gibi sorular gündemdeki yerini aldı. Peki, Adana fay hattı kırıldı mı? Adana depremi olacak mı? İşte detaylar...

    ADANA FAY HATTI KIRILDI MI?

    Adana fay hattıyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Yaşanan depremin yıkıcılığı karşısında çaresiz kalan milyonlarca insan yeni bir felaket yaşamak istemiyor. Uzmanların yaptıkları açıklamaları takip eden vatandaşlar, Adana'da olası bir deprem hakkında sorular sormaya devam ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde açıklamalar yapan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Maraş depreminden sonra uyarılarda bulundu. Görür, "En büyük tehlike bu saatten sonra artçılar. Şimdiden uyarıyorum Adana ve Hatay daha riskli hale geldi" dedi.

    ADANA'DA BÜYÜK DEPREM OLUR MU?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki deprem, bölgede yaşayan insanları yeni bir deprem olabileceği konusunda korkuya sevk ediyor.

    Ancak konuyla ilgili devletin resmi makamları ve AFAD'dan resmi bir açıklama gelmedi. Artçı depremlerin sürdüğü deprem bölgesinde hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarılar devam ediyor.

        PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN ADANA DEPREM UYARISI

        "Arkadaşlar Hatay'da 6,4 ve daha küçük depremler oldu. Maraş depremlerinden sonra bu boyutta depremleri Hatay ve Adana'da bekliyorduk. Nitekim ben, Celal Şengör ve yerbilmci arkadaşlarımız duyurmuştuk. Maraş'ta oldu. Adana ve Kıbrıs'ta da dikkatli olmamız gerekir. Bu uyarılarımız bölgedeki stres transferine dayanıyor. Keza Malatya çevresindeki Malatya, Ovacık ve Nazimiye-Karakoçan fayları üzerinde de benzer nedenlerle dikkatli olmalıyız. Yetkililerimizin ve halkımızın dikkatli olmasında yarar var."

        ANADA'DAKİ FAY HATLARI VE RİSKLİ BÖLGELER

        Karataş (Adana) – Osmaniye (Adana) Fay Zonu: Adana ovasının güneydoğusunda, Karataş-Osmaniye arasında, yaklaşık 120 km uzunluğunda bir zon içinde birbirine paralel çok sayıda KD-GB genel gidişli faylar, Karataş-Osmaniye fay zonu olarak adlandırılmıştır. Kıyıya paralel uzanan faylar, morfolojik olarak belirgin olup, Kuvaterner yaşlı çökelleri etkilerler. Bu zon içinde, KD bölümde Yumurtalık fayı, kuzey bölümde ise Karataş fayı yer alır.

        ADANA FAYI

        Yumurtalık fayının batısında, Karataş-Sarımazı arasında yaklaşık 67 km uzunlukta, KD-GB gidişli fay Karataş fayı olarak adlandırılmıştır. Morfolojik olarak çok belirgin olan fayın doğu bloğu aşağıda bulunmaktadır. Sarımazı-Ceyhan arasında yer yer sıçramalar yapan fay, genelde düzgün ve dar bir hat boyunca uzanır. Fay, Karataş civarında birbirine paralel parçalar halinde denizin içinde devam eder. Morfolojik verilere göre ve Yumurtalık fayına paralel uzanmasına bağlı olarak, fayın düşey bileşenli doğrultu atımlı olabileceğini ileri sürmektedirler.
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        Deprem Bilim Kurulu ile yeni yol haritası
        Haberler Haberler DOĞU ANADOLU FAY HATTI HARİTASI Adana fay hattı kırıldı mı? 2023 Naci Görür'den kritik Adana depremi uyarısı...
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