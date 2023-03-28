Başkan Erdoğan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la görüşüyor





İşte Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



Biz Yeniden Refah Partisi olarak ilk kurulduğumuz günden beri söylediğimiz söz vardı. Bu da 'Biz mevcut iktidar gitsin de ne olursa olsun" diyen bir parti değiliz. Bir iktidar düşürülsün ondan uzaklaşılsın diye siyaset yapmıyoruz. Projelerimiz var planlarımız var bunlar yapılsın diye uğraşıyoruz. Bunları başka partiler yapmasın biz yapalım gibi bir inadımız da hiç olmadı.

"MUTABAKATIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Prensiplerimiz dediğimiz mutabakata vardığımız maddeler bizim yıllardır ana söylemlerimiz. Cumhur İttifakının iktidarı kazanması halinde bu mutabakatın olması için çaba göstereceğiz sözünü aldıktan sonra böyle bir inat peşinde olmamız mümkün olmaz. Bu seçimle beraber inşallah Meclis'e girip bunların takipçisi olacağımızı umut ediyoruz.