Başkan Erdoğan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.
BAŞKAN ERDOĞAN FATİH ERBAKAN İLE GÖRÜŞECEK | VİDEO İZLE
SAATİ BELLİ OLDU
Görüşmenin saat 16.00'da yapılması bekleniyor.
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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne, Cumhur İttifakı adıyla seçime giren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
İşte Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Biz Yeniden Refah Partisi olarak ilk kurulduğumuz günden beri söylediğimiz söz vardı. Bu da 'Biz mevcut iktidar gitsin de ne olursa olsun" diyen bir parti değiliz. Bir iktidar düşürülsün ondan uzaklaşılsın diye siyaset yapmıyoruz. Projelerimiz var planlarımız var bunlar yapılsın diye uğraşıyoruz. Bunları başka partiler yapmasın biz yapalım gibi bir inadımız da hiç olmadı.
"MUTABAKATIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
Prensiplerimiz dediğimiz mutabakata vardığımız maddeler bizim yıllardır ana söylemlerimiz. Cumhur İttifakının iktidarı kazanması halinde bu mutabakatın olması için çaba göstereceğiz sözünü aldıktan sonra böyle bir inat peşinde olmamız mümkün olmaz. Bu seçimle beraber inşallah Meclis'e girip bunların takipçisi olacağımızı umut ediyoruz.